Tunisie: USBG - Des atouts pour surprendre

Confiants et n'ayant plus à jouer la peur au ventre, les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane sont en mesure de défier les Béjaois dans leur fief

Avec 19 points au compteur, l'USBG a atteint la rive du salut et n'a plus rien à craindre pour son maintien en Ligue 1 avec un match qui sera une simple formalité lors de la dernière journée contre un ASM qui a déjà rétrogradé en Ligue 2, Mohamed Ali Mâalej et ses hommes ont réussi une mission qui paraissait impossible il y a quelques semaines.

Les deux succès remportés sur les Gafsiens de Skander Kasri et sur l'équipe du Bassin minier de Kaîs Yâacoubi ont été déterminants, voire décisifs. L'équipe de Ben Guerdane est même allée jusqu'à faire monter la pression, accentuer le suspense et redistribuer les cartes dans ce groupe du play-out en formulant auprès de la Ligue une réclamation-surprise visant à faire perdre le match sur le tapis à l'UST et récupérer les trois précieux points perdus.

Le déplacement à Medjez El Bab pour affronter l'OB aujourd'hui a donc été effectué dans la sérénité, avec peu de charge émotionnelle pour les joueurs qui joueront assez décontractés en vue de faire une bonne prestation et de rentrer avec un résultat positif. «Nous sommes revenus de très loin dans cette course pour le maintien», affirme avec soulagement le coach Mohamed Ali Mâalej. «Le fait d'avoir écarté le danger va nous donner des ailes pour remonter au classement et convoiter les 6 points qui pourraient nous propulser à la tête du classement. Il n'y a pas meilleure façon pour terminer en beauté une deuxième phase qui a très mal débuté».

%

Un équilibre et une sérénité retrouvés

Ce n'est pas un hasard si le visage de l'équipe a connu une grande métamorphose. La reconversion de Ayoub Châaben et de Ghazi Abderrazak comme défenseurs axiaux à la place de Mohamed Amine Belakhal et Aziz Boucetta a été un coup réussi.

La défense est devenue plus stable et plus compacte avec les Ayoub Tlili et Jawhar Ben Hassen très actifs sur les côtés et a gagné en solidité avec l'apport et le soutien en phase de repli des demis de récupération Mohamed Amine Meskini et Mahmoud Messaî.

Une plus grande liberté de manoeuvre a été donnée au compartiment offensif où Houssem Habbassi s'est confirmé comme joueur libre sans les contraintes tactiques. Ses nombreuses dernières passes décisives et ses deux buts inscrits lors du match contre l'ESM ont été la parfaite illustration de la perspicacité de ce réajustement tactique dans le dispositif.

Cela a permis au trio Ayoub Mcharek, Mohamed Ali Omri et Nassim Sioud d'être moins isolés aux avant-postes et d'être alimentés en de nombreuses balles. Il n'est donc pas exclu que cette USBG, qui a retrouvé son équilibre entre les trois compartiments et son état d'esprit conquérant, rentre de Medjez El Bab avec les trois points de la victoire aux dépens d'un OB même assez coriace et pas du tout disposé de céder son fauteuil de leader.