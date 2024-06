Tunisie-Chine - De nouveaux chemins croisés aux objectifs communs

La visite d'Etat effectuée par le Président de la République Kaïs Saïed en République Populaire de Chine a vécu après quatre jours de rencontre au plus haut niveau et la conclusion de bon nombre d'accords touchant divers secteurs de coopération.

En brassant large, les directions des deux pays ont prouvé leur détermination à aller de l'avant avec la signature de nombreux accords portant sur la coopération économique et technique, les investissements, le développement et la promotion de l'initiative du développement mondial, le développement vert à faible teneur en carbone, et le secteur de l'information, impliquant, côté tunisien, la Radio nationale, l'Agence Tunis-Afrique Presse (TAP) et leurs homologues chinois.

Cette visite a été riche en activités, mais le moment fort était celui de la cérémonie d'accueil officiel réservée par le Président chinois au Chef de l'Etat et au cours de laquelle ils ont affirmé, selon le communiqué officiel, que les deux pays sont mus par une réelle volonté de concrétiser des partenariats pratiques grâce à des projets de développement prioritaires en matière de santé, d'infrastructures, d'économie verte, de transport, de transition énergétique, d'aménagement des infrastructures sportives et de technologies modernes. Sans oublier la mise en place d'un partenariat stratégique touchant les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des nouvelles technologies, de la jeunesse, du sport et du tourisme.

%

Rappelons que la Chine est le 4e partenaire commercial de la Tunisie après la France, l'Italie et l'Allemagne, tout en constituant un des principaux marchés asiatiques pour le tourisme tunisien, alors que plusieurs projets ont été réalisés en Tunisie grâce à l'apport chinois. On cite, à ce propos, les locaux des Archives nationales, l'hôpital universitaire de Sfax et l'Académie diplomatique internationale inaugurée en janvier dernier.

C'est dire l'ambition des deux pays, clairement exprimée, d'entamer une nouvelle étape en vue de renforcer les réalisations au niveau bilatéral et lancer de nouveaux projets de développement et d'investissement prometteurs pour les deux parties, dans le respect mutuel et l'intérêt commun.

Les deux dirigeants ont tenu à mettre l'accent sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité de leurs pays respectifs, tout en rejetant toute tentative d'ingérence de parties étrangères dans leurs affaires intérieures.

En définitive, cette visite est venue à point nommé pour élever les relations bilatérales à des paliers supérieurs et confirmer l'excellence de la coopération, avec notamment de nouveaux échanges sur la « Route de la soie », des échanges appelés à se développer et à s'enrichir pour le bien des deux peuples en traçant de nouveaux chemins croisés aux objectifs communs.