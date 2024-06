Tunisie: Activités du Chef du gouvernement du 27 au 31 mai 2024 | Retour des TRE - un projet de décret pour des avantages fiscaux

Les travaux, Conseils ministériels et réunions présidés par le Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, durant cette semaine au palais du gouvernement à La Kasbah, ont porté sur :

· La signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement tunisien et le consortium de sociétés française et autrichienne pour le développement et la réalisation de projets d'hydrogène vert.

- Cette convention vise à développer et à réaliser un projet de production de 200.000 tonnes d'hydrogène vert dans sa première phase et 5.000 mégawatts d'énergies renouvelables à l'horizon 2030.

- La capacité de production devrait atteindre un million de tonnes par an dans la phase finale du projet, avec des investissements d'environ 8 milliards d'euros pour la première phase et 40 milliards d'euros pour la phase finale.

· La signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement tunisien et l'entreprise saoudienne Acwa Power pour le développement et la réalisation de projets d'hydrogène vert.

- Le programme d'investissement envisagé dans cette convention a pour objectif la production d'hydrogène vert intégrée aux énergies renouvelables d'une capacité totale de 12 GW en trois phases.

· Une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif à l'approbation de l'accord de financement signé le 16 ai 2024 entre la République tunisienne et un groupe de banques locales (crédit syndiqué) pour le financement du budget de l'Etat, ainsi qu'un projet de décret fixant des avantages fiscaux au profit des Tunisiens résidant à l'étranger et les conditions et procédures de leur octroi.

· Un Conseil ministériel consacré au suivi de l'exécution des décisions du Conseil ministériel du 23 avril 2024 concernant les préparatifs en cours pour le retour des Tunisiens résidant à l'étranger.

Le Conseil a passé en revue les préparatifs des différents ministères pour assurer le retour au pays, au cours de la saison estivale, des Tunisiens résidant à l'étranger dans les meilleures conditions.