Afrique du Sud: Le pays se dirige vers un gouvernement de coalition - Incertitudes pour la politique étrangère de la RSA

Après les élections du 29 mai en Afrique du Sud, le Congrès national africain a perdu la majorité électorale qu'il détenait depuis 30 ans, mais reste le parti ayant le plus grand nombre de sièges au parlement. Cela en fait un partenaire clé dans la formation d'un gouvernement de coalition.

Pendant 30 ans, l'ANC a disposé d'une majorité confortable qui lui a permis de façonner la politique nationale et internationale. L'approche de l'administration sortante en matière de politique étrangère s'est récemment affirmée. Elle a cherché à négocier la paix dans la guerre Russie-Ukraine et a déposé un dossier de génocide auprès de la Cour internationale de justice contre l'invasion de Gaza par Israël. Bien que populaire, l'action contre Israël pourrait avoir divisé les Sud-Africains, dont certains sont plus préoccupés par l'économie, tandis que d'autres soutiennent Israël.

Avec 40 % des sièges parlementaires nationaux, l'ANC devra négocier ses positions politiques avec son ou ses partenaires de coalition. Les trois principaux prétendants au partenariat avec l'ANC sont l'Alliance démocratique, le Parti uMkhonto weSizwe et les Combattants pour la liberté économique. Ces partis occupent les deuxième, troisième et quatrième places en termes de sièges parlementaires.

En tant que politologue ayant étudié le lien entre la politique électorale de l'Afrique du Sud et son engagement dans l'évolution de l'ordre mondial, je m'attends à ce que la politique étrangère de l'Afrique du Sud soit l'un des points de négociation lorsque l'ANC s'engagera auprès de divers partenaires de coalition potentiels.

Cela est important car, au cours des trois dernières décennies, la communauté internationale a appris à connaître la position de l'Afrique du Sud sur des questions géopolitiques majeures. En particulier, le pays a été un acteur clé dans le réalignement du pouvoir mondial, en partie grâce à son appartenance au groupe des Brics - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Au 1er janvier 2024, cinq nouveaux membres (Égypte, Éthiopie, Iran, Arabie saoudite et Émirats arabes unis) ont rejoint les Brics.

L'Afrique du Sud s'est également efforcée d'être la voix de l'Afrique et de l'ensemble du Sud. C'est particulièrement le cas depuis la pandémie de COVID-19, lorsqu'elle s'est élevée contre ce qu'elle a appelé l'apartheid vaccinal.

Sur la base des performances électorales, les partenaires de coalition les plus probables de l'ANC sont, respectivement, l'Alliance démocratique (DA), avec 21,7 % des voix, le parti uMkhonto weSizwe (MKP), avec 14,66 %, et les Combattants pour la liberté économique (EFF), avec 9,47 %.

J'ai évalué la manière dont ils pourraient chercher à influencer l'orientation de la politique étrangère en examinant les manifestes de leurs partis et les déclarations de leurs dirigeants. D'après cette analyse, l'ANC semble confronté à trois grands choix : une Alliance démocratique favorable à l'Ouest, un parti des Combattants pour la liberté économique plus révisionniste que l'ANC lui-même et un parti uMkhonto weSizwe qui reflète largement la position de l'ANC en matière de politique étrangère mais qui s'oppose avec véhémence au dirigeant actuel de l'ANC et qui a contribué à la chute de l'ANC en dessous de la barre des 50 %.

Alliance démocratique

Les deux questions les plus susceptibles de constituer un point de friction pour l'Alliance démocratique sont l'attitude du gouvernement de l'ANC à l'égard d'Israël et ses relations avec la Russie.

Dans son manifeste électoral, l'Alliance démocratique énumère sept priorités. Toutes sont des questions intérieures. Néanmoins, les déclarations de ses dirigeants et de ses parlementaires indiquent que le parti est résolument pro-Ukraine et anti-Russie. Il est modéré sur Israël et sceptique à l'égard du groupe des Brics.

À la suite du sommet 2023 des Brics en Afrique du Sud en août 2023, Emma Louise Powell, la ministre fantôme des Affaires étrangères du Parti démocrate, a critiqué le groupement, le qualifiant d"'alliance de plus en plus impie", et le sommet de gaspillage d'argent.

Le leader du parti, John Steenhuisen, a également visité l'Ukraine et a exprimé sa solidarité avec Kiev.

Sur la question d'Israël et de la Palestine, le parti a retiré un député de son cabinet fantôme pour avoir exprimé une position pro-palestinienne. Le leader de l'Alliance démocratique, John Steenhuisen, refuse de qualifier la guerre menée par Israël contre Gaza d'acte de génocide, déclarant :

Le génocide des uns est la liberté des autres.

Parti uMkhonto weSizwe et Combattants pour la liberté économique

Dans son manifeste, le parti Economic Freedom Fighters (Combattants pour la liberté économique) prône une plus grande intégration continentale. Cela inclut la libre circulation des personnes.

Plus loin, non seulement il soutient les Palestiniens, mais il préconise également de donner des armes au Hamas, selon son dirigeant, Julius Malema.

Le manifeste du parti uMkhonto weSizwe est plus modéré. Il envisage un gouvernement qui veille à ce que la politique étrangère de l'Afrique du Sud reflète ses valeurs et ses intérêts nationaux, en prônant l'équité et le respect mutuel dans les relations internationales.

Le manifeste exprime sa solidarité avec la Russie, Cuba et la Palestine dans leur lutte contre les forces impérialistes occidentales.

Le parti appelle également à une révision des accords internationaux, y compris l'adhésion de l'Afrique du Sud à la Cour pénale internationale, soi-disant pour rétablir la souveraineté de l'Afrique du Sud.

Il demande également à l'Afrique du Sud de travailler avec les pays du Brics pour explorer des monnaies alternatives et des mécanismes de règlement internationaux.

Cet alignement de l'ANC n'est pas une surprise. Une grande partie de la politique étrangère actuelle de l'ANC (y compris l'entrée dans les Brics) a été élaborée sous la présidence de Jacob Zuma (2009-2018). Dans son évaluation de la politique étrangère du gouvernement de Cyril Ramaphosa, le parti est toutefois très critique.

Son manifeste stipule que Le gouvernement actuel semble vouloir détruire notre secteur commercial et réduire notre pays à une dépendance extérieure totale vis-à-vis de l'Occident.

Cela explique peut-être aussi pourquoi certaines de ses figures de proue ont déclaré qu'elles ne formeraient pas de coalition avec l'ANC sous la direction de Ramaphosa, l'ennemi juré de Zuma. La déclaration laisse encore la porte ouverte à une coalition avec l'ANC si celui-ci décide de rappeler Ramaphosa.

Le pays bénéficierait donc d'une plus grande continuité en matière de politique étrangère dans le cadre d'une coalition ANC-uMkhonto weSizwe Party, tandis qu'il y aurait des désaccords majeurs menaçant la stabilité au sein d'un gouvernement ANC-Alliance démocratique ou ANC-Front pour la liberté économique.

Ceci est d'autant plus important que la politique étrangère n'est plus élaborée par le seul département des relations internationales et de la coopération. Pratiquement chaque ministère dispose d'un bureau des affaires étrangères.

Cette décentralisation de la politique étrangère signifie également qu'il pourrait y avoir des désaccords considérables même si l'ANC parvenait à conserver le département pour lui-même.

L'Alliance démoractique et l'ANC ont déjà été en désaccord lorsque Solly Msimanga, alors maire nouvellement élu de la ville de Tshwane, s'est rendu à Taïwan en décembre 2016. L'ANC, qui reconnaît la revendication de souveraineté de la Chine sur l'île, a exprimé son mécontentement à l'égard de cette visite et sa section de Tshwane l'a qualifiée de trahison.

Dans un gouvernement de coalition nationale, de tels mouvements seraient source d'instabilité.

Politiques intérieure et extérieure

La politique intérieure est également importante pour l'engagement à l'étranger. Le résultat des élections ne concerne pas seulement les relations de l'Afrique du Sud avec le monde, mais aussi la perception du pays par le monde extérieur.

Ces dernières années, le gouvernement de l'ANC a eu du mal à attirer les investissements directs étrangers (en baisse de 54,5 milliards de rands, soit environ 2,9 milliards de dollars américains en 2023, selon la Reserve Bank), en partie à cause de la corruption, des pannes d'électricité et d'un manque de compétitivité dû à l'équité raciale et à la législation du travail en vigueur après 1994.

Le choix du partenaire de coalition de l'ANC aura un impact sur cette situation. S'il s'associe à l'Alliance démocratique, il affichera une position favorable au marché. En revanche, s'il s'associe aux petits partis, il est probable qu'il mettra à nouveau l'accent sur des politiques favorisant une plus grande équité dans le pays.

Bhaso Ndzendze, Associate Professor (International Relations), University of Johannesburg