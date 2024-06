Congo-Kinshasa: Transport aérien - Qatar Airways a effectué son vol inaugural en RDC

Le vol inaugural entre Doha et Kinshasa a atterri à l'aéroport international de N'Djili, le 1er juin, portant à vingt-neuf le nombre total de destinations africaines desservies par la compagnie aérienne Qatar Airways.

Avec la nouvelle ligne aérienne, Qatar Airways indique avoir ouvert une nouvelle porte d'entrée en Afrique, reliant la République démocratique du Congo (RDC) à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Asie. En effet, la nouvelle route a pour ambition de relier Kinshasa au monde, via le hub de Qatar Airways à Doha, l'aéroport international Hamad, le « meilleur aéroport du monde », selon Skytrax en 2024, indique l'entreprise. Les liaisons entre les deux villes seront opérées par un Boeing 787-8 Dreamliner, équipé de vingt-deux sièges en classe affaires et de deux cent trente-deux sièges en classe économique.

Quatre vols hebdomadaires de Qatar Airways sont ainsi prévus entre Kinshasa et Doha tous les lundis et samedis ainsi que tous les jeudis et vendredis. Les vols vers Kinshasa font également passer le nombre de vols vers Luanda de un à quatre. La destination Kinshasa, a ajouté Qatar Airways, vient également compléter les plus de 170 vols hebdomadaires de la compagnie aérienne à travers l'Afrique.

Le vol inaugural vers Kinshasa avait comme commandant de bord la capitaine Vanessa Umba, originaire de la RDC. Un retour aux sources pour cette expérimentée pilote qui travaille pour Qatar Airways depuis 2018. Actuellement, la Belgo-Congolaise est pilote de ligne et instructrice de formation au sein de cette compagnie aérienne.

A bord de ce vol, se trouvait également l'ambassadrice Valérie Kabeya, toute première personnalité congolaise à occuper ce poste au Qatar. Elle est en fonction depuis novembre 2022, après avoir présenté ses lettres de créance le 6 novembre à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. L'ambassadrice et son équipe sont notamment chargés de servir la communauté diversifiée des personnes qui vivent au Qatar en fournissant des informations sur la RDC, pays situé au coeur de l'Afrique.

A ce titre, elle a ainsi activement participé à la concrétisation de cette connexion aérienne entre Kinshasa et Doha. S'exprimant à propos de ce vol inaugural, Valérie Kabeya a écrit sur son compte Twitter : « Le Congo est désormais connecté aux pays du golfe. Nous sommes confiants que cette ligne directe entre Kinshasa et Doha ouvrira de nombreuses opportunités dans l'avenir ».

Pour sa part, hôtesse de l'air chez Qatar Airways, Noëlla Kapinga a également fait partie de l'équipe qui a presté pendant ce vol inaugural.

Près de 170 destinations dans le monde

Qatar Airways dessert actuellement près de 170 destinations dans le monde entier, en passant par son hub de Doha, l'aéroport international Hamad, désigné « meilleur aéroport du monde » par Skytrax en 2021, 2022 et 2024. Cette année, cet aéroport a également reçu le titre de « Meilleur aéroport du Moyen-Orient » pour la dixième année consécutive, ainsi que celui de « Meilleur aéroport mondial pour le shopping » pour la deuxième année consécutive.