Congo-Brazzaville: AC Léopards de Dolisie - Le retour et les attentes

Les Fauves du Niari ont bouclé leur campagne nationale par une courte défaite au Complexe sportif de Pointe-Noire, 0-1 face, à l'AS Cheminots au terme de la 26e journée. Sans conséquence aucune puisque ils étaient déjà assuré du titre national depuis la 25e journée.

Daruis Poungui a inscrit le but de la victoire de l'AS Cheminots après la demi-heure de jeu, bien aidé par une faute de main du gardien Mabiala. Le mauvais état de la pelouse a contribué à la quatrième défaite de la saison des Fauves du Niari, déjà orphelins de leur meilleur buteur Bersyl Obassi et de leur fer de lance Dechan Moussavou, convoqué pour la première fois en équipe nationale seniors.

Les Léopards de Dolisie remportent ainsi leur cinquième championnat national après 2012, 2013, 2016 et 2017. Le bilan allait être plus conséquent si les championnats de 2014 et 2015, au cours desquels ils étaient largement leaders, ne s'étaient pas arrêtés à la phase aller à la demande des clubs qui exigeaient le paiement de la subvention promise par l'Etat.

Le travail effectué cette saison par ce club est exceptionnel. L'équipe a glané 52 points sur 78 possibles. Quinze matches gagnés, sept nuls contre quatre défaites dont deux à domicile, tel est le bilan d'une équipe qui a inscrit 33 buts, soit une moyenne de 1'26 par match pour 14 buts encaissés. Aucune équipe n'a fait mieux qu'elle.

Après sept longues saisons de disette occasionnée par l'annonce de la retraite de leur emblématique président, les Fauves du Niari arrivent enfin à leur but. Tout en restant donateur pour ne pas divorcer avec l'équipe qu'il aime tant, Rémy Ayayos Ikounga a apporté sa touche particulière pour que les Léopards signent leur retour après avoir relevé le défi de succéder à l'AS Otohô et de mettre ainsi un terme à ses six longues saisons de règne sans partage.

« On était venu pour faire un peu plus que la saison dernière. Le classement n'était pas honorable pour nous. On a saisi cette chance journée après journée. Quand l'opportunité s'est présentée à nous, on l'a prise depuis la première journée. Je suis très comblé et fier de ce que l'équipe a accompli cette saison. L'attente était longue. C'est de bon augure aujourd'hui. Nous osons croire que le public de Léopards s'est félicité de la saison que nous avions faite, et nous pensons maintenant à l'avenir. C'est la compétition africaine », s'est félicité Hugues Ondina, l'entraîneur des nouveaux champions du Congo.

Le plus dur commence

Les Léopards de Dolisie joueront la saison prochaine la Ligue africaine des champions. Les attentes sont grandes car cette équipe et la Coupe d'Afrique ont une belle histoire d'amour. L'AC Léopards a remporté la Coupe de la Confédération en 2012 et a dans la foulée atteint la phase de poules de la Ligue africaine des champions. Une performance jamais égalée par un autre club congolais. Sa régularité dans la phase de poules avait fait gagner au Congo deux places supplémentaires en compétitions africaines que ceux qui ont pris le relais n'ont pas su entretenir.

La première mission consiste à faire mieux que lors de la dernière participation en Ligue des champions en 2018, au cours de laquelle les Léopards avaient été éliminés au premier tour par l'AS Togo port, aux tirs au but afin de retrouver la place qui était la leur sur l'échiquier continental. Pour ce faire, il faut faire un recrutement à la taille d'une compétition africaine afin de relever le défi. Le football congolais en tirera énormément profit.

« On fera le bilan de la saison. Il y a eu un groupe qui a donné le meilleur de lui-même. Allez chercher ce sacre n'était pas facile. On va s'asseoir avec les dirigeants pour essayer d'apporter quelque chose de différent que nous avions vu cette année, c'est-à-dire une autre race de joueurs par rapport à la compétition à laquelle nous allons jouer », a commenté l'entraîneur.