Congo-Brazzaville: Emploi des jeunes - Les participants au projet Vet Toolbox reçoivent leurs certificats de fin de formation

Après neuf mois de formation dans le secteur de la maintenance industrielle, cent soixante-dix-neuf jeunes ont reçu leurs certificats de fin de formation du projet Vet Toolbox, le 29 mai, à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, en présence de Giacomo Durazzo, ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo; Germain Bemba-Bantsimba, deuxième vice-maire de la ville; et de Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre consulaire de la ville.

Financé par l'UE, le projet Vet Toolbox, implémenté par Expertise France qui est une agence de coopération technique internationale, avec un réseau de partenaires locaux et internationaux, a permis de former 179 jeunes dans le secteur

de la maintenance automobile et industrielle, notamment dans les filières de mécanique générale, mécanique automobile, froid et climatisation, électricité bâtiment, soudure, chaudronnerie et menuiserie. Au terme d'une formation en alternance (duale) au cours de laquelle les jeunes ont passé 75 % de leur temps en entreprise et 25 % au Centre d'éducation et de formation en alternance (Cefa), ils ont reçu leurs certificats de fin de formation. Une formation rendue possible grâce à l'implication et l'appui des partenaires, entreprises et institutions publiques concernés par le projet.

Le président de la plateforme PP VET, une structure née de la collaboration avec le projet VET Toolbox, Guy Serge Ngouma, a remercié les initiateurs du projet qui ont permis aux entreprises locales de disposer d'une main d'oeuvre qualifiée. Les mêmes remerciements ont été exprimés par Albert Ngombé Okoko, chef de service de la Formation qualifiante à la direction départementale de la Formation qualifiante et de l'emploi.

%

Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, a dit: « Grâce à cette formation, nous sommes persuadés que les jeunes pourront aller à la rencontre des entreprises désireuses de recruter une main d'oeuvre qualifiée et certifiée pour certains et devenir des auto entrepreneurs pour d'autres ».

Se félicitant de la louable initiative, Germain Bemba-Bantsimba, deuxième vice-maire de la ville, a ajouté: « Pointe-Noire, ville industrielle, a besoin d'une main d'oeuvre qualifiée et certifiée et la formation est un investissement pour l'avenir dans l'optique de la construction d'une société de valeurs ».

Pendant neuf mois, les jeunes apprenants ont suivi la formation au Cefa de maintenance Industrielle et à celui de l' automobile. Tour à tour, Diele Tsana Gloire, Dan Kiloudi, Dibantessa Tonda Rey, Rosilion Kiloudi ont fait devant l'assistance le témoignage de leur parcours et de leur expérience durant l'apprentissage.

Le projet Vet Toolbox vise à contribuer au développement du capital humain et à la création d'emplois, a dit Giacomo Durazzo, ambassadeur de l'UE au Congo. « Dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et le Congo, l'Union européenne appuie notamment les efforts du gouvernement de la République pour diversifier l'économie, améliorer le climat des affaires et gérer ses ressources naturelles en alignement avec le Plan national de développement 2022-2026. C'est à ce titre que le projet Vet Toolbox vise à appuyer le développement économique porteur et durable au Congo et la maintenance industrielle, l'économie forestière et l'écotourisme, secteurs sélectionnés pour les interventions du projet », a-t-il expliqué.

Signalons que le projet Vetb Toolbox a démarré en septembre 2022 avec un objectif spécifique de renforcer le développement des compétences pour répondre aux besoins des investissements. Au Congo, trois domaines d'intervention ont été retenus pour une durée de projet de vingt-quatre mois, à savoir l'appui à la formation et l'insertion des jeunes dans le secteur bois forestier industriel, l'appui à la formation et l'insertion des jeunes en maintenance industrielle et l'appui à la formation et l'insertion des jeunes dans le secteur pilote de l'écotourisme.