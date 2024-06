Sénégal: Un défilé de mode contre la stigmatisation des personnes albinos ou atteintes de vitiligo

Au Sénégal, une collection de mode a spécialement été conçue dans le cadre d'une campagne contre la stigmatisation des personnes atteintes d'albinisme ou de vitiligo. Un défilé inclusif avec des mannequins professionnels ou non, afin de montrer fièrement les différences, sans se victimiser, pour faire changer le regard des spectateurs. Reportage.

Sous les arbres du parc de Hann, une vingtaine de mannequins aux teintes de peaux variées défilent. Robe aux motifs léopard, immense chapeau de paille, vestes zébrées. Ils portent les pièces de la nouvelle collection de la marque Romzy. Un défilé qui a marqué l'une des spectatrices, Meriem Djelassi.

« J'ai beaucoup aimé l'émotion qu'il y a autour, le choix des mannequins qui est un peu différent, qui apporte du cachet, parce que ce ne sont pas juste des mannequins, ce sont des personnes avec une histoire », estime-t-elle.

« Je voudrais d'abord m'accepter moi-même »

Parmi les mannequins non-professionnels, il y a Jorlaine Oden Minko. La jeune femme de 19 ans, dont la peau est recouverte de taches blanches, est atteinte de vitiligo. Pour elle, ce premier défilé est un moyen de prendre confiance en elle.

« Même si on est devant des gens et qu'on défile, ça me permet de plus me mettre en avant et accepter ce que j'ai, même si je suis différente des autres. De base, quand j'étais petite, c'était quelque peu difficile, mais avant de vouloir que les autres puissent m'accepter, je voudrais d'abord m'accepter moi-même », explique Jorlaine.

Abdoulaziz Sané est un habitué des défilés de mode depuis sept ans. Avec sa peau et ses cheveux crépus blancs, le jeune albinos de 24 ans a monté sa propre agence de mannequinat, dans l'espoir de changer le regard sur les personnes atteintes d'albinisme.

« Je me suis dit pourquoi pas être un porte-voix qui peut essayer d'apporter quelque chose d'autre, plus positif, pour sensibiliser les gens et leur montrer qu'en tant que personne vivant avec de l'albinisme, nous sommes des personnes comme tout le monde. »

Selon l'Association nationale des albinos du Sénégal (ANAS), plus de 10 000 albinos ont été recensées dans le pays.

Skin Print, une campagne qui sensibilise à la différence physique

Ce défilé se déroule dans le cadre une campagne artistique plus large : Skin Print. Mode, écriture, peinture, photo, vidéo... Ce mouvement vise à sensibiliser contre les stigmatisations faites aux personnes qui ont une différence physique. Roméo Moucagny, directeur artistique de la marque Romzy, en est le fondateur.

« On a mis en avant la diversité cutanée, notamment les personnes qui ont des teintes foncées, des personnes qui ont des teintes claires, des personnes qui sont atteintes d'albinisme, des personnes atteintes de vitiligo. Et vraiment, on essaie de montrer un peu toute la palette de couleurs qu'il y a. Il faut prôner la force de la particularité, il faut prôner tout ce qu'il y a de positif et d'important dans la différence. Donc, avec les autres artistes qui ont compris un peu la pensée, on a vraiment mis en place un mouvement qui tend à peindre la différence sous son beau jour », estime Roméo Moucagny.

« Aujourd'hui, on ne veut pas victimiser, aujourd'hui, on veut magnifier la beauté de la différence. C'est important parce que ça redonne aussi confiance en soi aux personnes qui ont perdu confiance en elles, parce que la société les a victimisées, parce que la société leur a toujours envoyé une image négative de leur particularité. Aujourd'hui, on a envie que Skin Print soit le déclic pour beaucoup de personnes pour prendre conscience qu'on a qu'une seule vie et qu'il faut la vivre pleinement. Sans prendre en compte les arguments ou bien les préjugés des autres personnes. »