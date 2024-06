Madagascar décroche le deuxième prix au concours Huawei ICT Competition à Shenzhen

Shenzhen, Chine - 26 mai 2024 - L'équipe de Madagascar a brillamment représenté sa nation lors de la compétition HUAWEI ICT Competition 2023-2024, se tenant à Shenzhen, en Chine. Sous le thème "Connection, glory and future", cette 8eme édition a rassemblé plus de 170 000 étudiants issus de plus de 2000 universités et collèges, venant de 80 pays et régions du monde entier. Après l'annonce du Grand prix et du Premier prix, Madagascar a été surpassée par les équipes de Tanzanie et d'Uganda.

Pour cette édition 2023-2024, la catégorie Network (Réseau) a enregistré le plus grand nombre de participants. Le 23 mai marquait le jour des examens en laboratoire, s'étendant sur une période de 8 heures consécutives. Au cours de cette journée, l'équipe de Madagascar s'est fortement distinguée par sa capacité à travailler en équipe.

Parmi les 74 pays participants, représentant 7 régions du monde, Madagascar s'est démarqué avec trois étudiants exceptionnels ainsi que leur coach instructeur certifié, venant de l'université VOTOVORONANA, qui ont réussi à se qualifier pour cette étape prestigieuse. L'équipe nationale malgache, formée de RAKOTOARISON Naly Ny Ianja, KANTOHERY Tsitohaina et Tsitohaimbita Jean De Dieu RANDRIAMANANJARA, a fièrement défendu les couleurs de la Grande-Île dans la catégorie Réseau.

Leur détermination, et leur préparation intensive ont porté leurs fruits alors que l'équipe nationale de Madagascar a décroché le deuxième prix pour la piste Network. Il est à noter que cette année marque la troisième participation de Madagascar à la compétition HUAWEI, et la deuxième participation de Madagascar à la finale internationale globale, dont les deux équipes (Network et Cloud) de l'édition précédente ont également remportés le deuxième prix. Leur victoire leur ont permis de remporter la somme de 12 000 RMB par équipe.

Cette remarquable réussite témoigne du talent exceptionnel et de l'engagement des jeunes malgaches dans le domaine des TIC.

Cette victoire est non seulement un honneur pour Madagascar mais également une source de fierté pour tout le continent africain. Elle souligne l'importance de soutenir et de promouvoir l'éducation et la formation en matière de TIC à Madagascar et dans toute l'Afrique. Félicitations à l'équipe nationale malgache pour cette performance exceptionnelle au concours Huawei ICT Competition! ICT COMPETITION est le rendez-vous annuel des etudiants passisonnés de TIC, les inscriptions pour la nouvelle edition seront ouverte pour le mois d'octobre.