Sénégal: Week-end des lions - Lamine Camara et Metz glissent en L2, clap de fin pour Mbaye Niang !

Malgré un but qui relançait le FC Metz dans la lutte pour le maintien, Lamine Camara n'a pu sauver son équipe de la relégation en Ligue 2. Les Grenats ont perdu sur le fil ( 2-2) face à Saint Etienn hier, dimanche en match retour des barrages. Les Stéphanois ont été portés par le Sénégalais Ibrahima Wadji qui a inscrit à la 116e minute, le but « assassin » qui relègue les Lorrains en Ligue 2 et hisse les « vert » dans l'élite. Le Week-end des Lions a été marqué par la décision de Mbaye Niang de mettre fin à sa carrière internationale.

Le FC Metz a perdu, dimanche, la dernière marche pour le maintien dans l'élite et évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Battue (2-1) lors de la manche aller, l'équipe du trio sénégalais Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Cheikh Sabaly se devrait de rebondir sur la pelouse de Saint Symphorien pour pouvoir se sauver. Ils avaient de bonnes raisons d'y croire.

Les Grenats éduits à dix, dès la 6e minute avec un carton rouge de Pape Amadou Diallo sur une faute revisionnée par la Var, la tâche de remonter ce but d'écart s'annonçait d'emblée compliquée. Mais les Grenats réussiront à relever la tête grâce à Lamine Camara. Le milieu de terrain des Lions a montré la voie à son équipe dès la 17e minute. A la réception d'un centre fort et dévié, le Sénégalais va en profiter pour conclure dans le but vide. Il égalisait 2-2 sur l'ensemble des deux matchs. Les Grenats vont doubler la mise sur un penalty provoqué et transformé par Georges Mikautadze (2-0, 25e). Les Stéphanois ne tarderont pas à réagir pour réduire l'écart sur un but de Leo Petrot à la 35e (2-1). C'est l'égalité parfaite au terme des deux manches.

Ibrahima Wadji douche les Grenats et hisse ASSE en L1

Dans les sept minutes de temps additionnel, le Sénégalais, premier buteur de ce match devrait céder sa place remplacée à la 91e minute. Les espoirs du FC Metz seront toutefois ruinés. Et c'est un autre joueur sénégalais qui surgit pour faire la différence. Après avoir manqué les cinq derniers matchs de la saison, Ibrahima Wadji rentre sur la pelouse à la 102e minute à la place de Sissoko. Servi par Appiah dans la surface, il a la lucidité de glisser le ballon au Sénégalais. Wadji finit le travail à bout portant et douche les Grenats. Après deux ans en Ligue 2, Saint Etienne retrouve l'élite. Quant à Metz, c'est le retour en Ligue 2 qu'il avait quittée il y a un an.

Clap de fin pour Mbaye Niang !

Le Week-end est marqué par l'annonce de Mbaye Niang. Le footballeur international sénégalais Mbaye Niang a décidé ce dimanche 2 juin de mettre un terme à sa carrière. « Après beaucoup de réflexions, j'arrête ma carrière de football », a indiqué samedi, en story sur Instagram, l'attaquant sénégalais agé de 29 ans et artisan du maintien d'Empoli en Série A italienne. Arrivé à Empoli cet hiver en toute fin de mercato, Mbaye Niang a terminé cette saison avec trois buts et une passe décisive en trois matchs de Série. Appelé en sélection en octobre 2017, Mbaye Niang avait participé à la CAN 2019 en Egypte mais aussi à la Coupe du monde 2018 où il s'était illustré par un deuxième but contre la Pologne (1-2). L'attaquant sénégalais (23 sélections) n'était plus apparu sous le maillot des Lions depuis le 13 novembre 2019 lors de la rencontre entre le Sénégal et le Congo pour le compte des qualifications de la CAN 2021.