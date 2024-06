Afrique: Le chef du gouvernement se rendra à Séoul pour participer au premier sommet Corée-Afrique, du 3 au 6 juin 2024

TUNIS — Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani effectuera une visite de travail en Corée du 3 au 6 juin 2024, à la demande du président de la République, Kais Saied.

Hachani conduira une délégation tunisienne pour participer au premier sommet Corée-Afrique, qui se tiendra à la capitale coréenne, Séoul, sous le thème "L'avenir que nous créons ensemble : Croissance partagée, durabilité et solidarité".

L'objectif de ce sommet est de renforcer la coopération avec le continent africain et consolider les liens politiques et économiques entre les pays africains et la Corée, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et de la digitalisation, indique un communiqué de la Présidence du Gouvernement.

Le chef du gouvernement sera accompagné, lors de ce déplacement, par le ministre des Affaires Etrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, et de la ministre de l'Économie et de la Planification, Féryel Ouerghi.