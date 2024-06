Afrique: Attaf prend part à Séoul aux travaux de la réunion préparatoire du Sommet Afrique-Corée

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part dimanche à Séoul, aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire du Sommet Afrique-Corée prévu les 4 et 5 juin, selon un communiqué du ministère.

Coprésidée par la Mauritanie et la République de Corée, la réunion a porté sur les conclusions les plus importantes qui sanctionneront le Sommet, notamment concernant le renforcement du partenariat Afrique-Corée dans ses différentes dimensions politique, économique, sociale et culturelle, précise le communiqué.

Dans son allocution, M. Attaf a salué "la volonté commune des deux parties africaine et coréenne, de hisser leur partenariat au niveau du sommet", précise le communiqué.

Il a également salué "les initiatives proposées par la République de Corée en vue de structurer sa coopération avec les Etats du continent africain", soulignant l'importance d'adopter le principe de l'Afrique capable de construire son présent et son avenir en tenant compte de la conjoncture particulière que traversent les pays et les peuples du continent, outre l'appui aux solutions de développement issues de l'agenda de l'Union africaine (UA) 2063.

En marge des travaux de la réunion, M. Attaf s'est entretenu avec son homologue mauritanien M. Mohamed Salem Ould Merzouk, dont le pays copréside les travaux du sommet avec la République de Corée, en vertu de sa présidence actuelle de l'Union africaine.

Les deux parties ont évoqué à cette occasion "les questions les plus importantes inscrites à l'ordre du jour du sommet et ont échangé les vues sur les développements de la situation sur les plans continental et régional, ajoute la même source.