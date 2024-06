Algérie: Conseil des ministres - Le président de la République ordonne la mise en place d'un programme spécifique d'urgence pour résoudre le problème d'eau potable à Tiaret

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, de mettre en place un programme spécifique d'urgence pour résoudre le problème des perturbations de l'approvisionnement en eau potable de la population de Tiaret, en associant la société civile et les élus de la wilaya à l'élaboration de ce programme.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République a ordonné aux ministres de l'Intérieur et de l'Hydraulique "de mettre en place un programme spécifique d'urgence, dans les 48 heures qui suivent la clôture des travaux du Conseil des ministres, au plus tard, pour résoudre le problème des perturbations de l'approvisionnement en eau potable de la population de la wilaya de Tiaret, en associant la société civile et les élus de la wilaya à l'élaboration de ce programme d'urgence".

Concernant le projet de transfert des eaux depuis la région de Chott Chergui sur une distance de 42 km, les travaux étant toujours en cours, "les instructions du président de la République ont été données à l'effet de renforcer les chantiers et de parachever le projet dans un délai n'excédant pas 20 jours".

Le Président de la République a donné des instructions pour "la réalisation d'un projet de transfert des eaux souterraines depuis la région de Djermaya, afin de renforcer l'approvisionnement en eau potable du côté Est de la wilaya de Tiaret, en sus de "la réalisation de 8.500 mètres linéaires de forages, incluant l'équipement et le raccordement à l'électricité, dans la même wilaya" et "la réalisation de 4.000 mètres linéaires de forages d'exploration profonds dans les régions de Rechaiga, Rahouia, Sidi Bakhti et Mecheraa Asfa, en vue de renforcer l'approvisionnement en eau potable dans les communes enregistrant un déficit d'alimentation".