Togo: Plus de 2000 sinistrés et 367 ménages affectés !

Ce ne sont pas nos chiffres mais bien ceux des autorités togolaises en charge de la protection civile et de la météorologie, et dont nos confrères de Togo Presse en font l'écho dans leur publication de ce Vendredi 31 Mai 2024.

Selon ces chiffres, les pluies diluviennes avec vents violents du 25 Mai dernier sur le Grand Lomé a causé des dégâts dans plusieurs quartiers et affectés 367 ménages et fait plus de 2000 sinistrés. Et les communes affectées dans le Grand Lomé selon le ministre en charge de la Protection civile, Col Calixte Madjoulba, qui était sur le terrain il y a quelques jours, sont celles de Golfe 1, 5, 6, 7 et Agoè-Nyivé 1 et 4.

Pour soulager la peine de ces populations qui ont subi ces pluies et les inondations qui s'en sont suivies, l'assistance s'organise et des sensibilisations et conseils sont donnés pour faire face à cette période critique de la saison des pluies au Togo.