Togo: Pas un choix, mais une nécessité

Arrivé à Séoul dimanche, le président Faure Gnassingbé participera les 4 et 5 juin au premier sommet Corée-Afrique.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères coréen, Cho Tae-yul, souligne dans la contribution publiée ci-dessous, qu'à l'heure où l'influence du « Sud global » est plus grande que jamais, le partenariat avec l'Afrique, dont l'importance stratégique ne cesse de croître, ne représente pas un choix, mais une nécessité'.

Pour la première fois depuis la création de son gouvernement, la République de Corée accueillera les dirigeants des États africains au sommet Corée-Afrique 2024, qui se tiendra les 4 et 5 juin à Ilsan et à Séoul. Ce Jalon témoigne de la forte détermination mutuelle de la Corée et de l'Afrique à élever leur coopération à un niveau supérieur. Le sommet se déroulera sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité ».

À l'heure où l'influence du « Sud global » est plus grande que jamais, le partenariat avec l'Afrique, dont l'importance stratégique ne cesse de croître, ne représente pas un choix, mais une nécessité. En particulier, l'Afrique se positionne comme un partenaire clé pour la Corée dans la réalisation de son aspiration en matière de politique étrangère à devenir un « État pivot mondial ». À cet égard, le sommet attire une attention internationale considérable.

Plus que tout autre continent, l'Afrique abrite la population la plus jeune et possède le plus grand potentiel inexploité. Elle maintient des taux de croissance économique élevés et recèle d'abondantes réserves de minéraux critiques essentiels pour la quatrième révolution industrielle. Le lancement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) souligne davantage son émergence en tant que vaste marché unique avec ses 1,4 milliard d'habitants et un PIB combiné de 3,4 mille milliards de dollars. Au cours du sommet, la Corée cherchera des voies vers une croissance partagée avec l'Afrique, jouant ainsi un role crucial dans la dynamique de la croissance économique mondiale.

Relever les défis mondiaux, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire, fait appel à un engagement fort et à une solidarité collective. Lors du sommet, la Corée explorera des solutions avec l'Afrique, un partenaire précieux dans l'élaboration de réponses à ces enjeux communs, en vue de favoriser le développement durable.

L'Afrique met en oeuvre un large éventail d'initiatives de paix pour concrétiser la vision de l'Union africaine (UA) pour une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » et s'exprime également d'une voix concertée sur la scène internationale. Le sommet sera un catalyseur important pour la Corée, pays épris de paix et membre responsable de la communauté internationale, dans sa participation aux efforts proactifs de l'Afrique visant à enraciner la paix dans la région, ainsi que dans ses engagements à renforcer la solidarité et la coopération avec le continent sur la scène internationale.

Les relations entre la Corée et l'Afrique revêtent un caractère distinct qui les différencie des liens que l'Afrique entretient avec d'autres pays. Tout d'abord, ayant tracé un parcours singulier dans l'histoire, la Corée est prête à offrir des renseignements précieux aux pays africains sur la voie de la prospérité. La Corée dispose donc d'une position privilégiée pour tisser des liens particuliers en tant que source d'inspiration pour la démocratisation politique et le développement économique du continent.

En outre, en tant que pays n'ayant jamais colonisé d'autres territoires, la Corée aspire véritablement à s'ouvrir à l'Afrique. Lorsque la Corée partagera son expérience de développement avec un coeur sincère et authentique, elle sera accueillie avec une réelle volonté de coopération.

Le prochain sommet Corée-Afrique posera un jalon qui permettra aux deux parties de valoriser ce sentiment de solidarité et de façonner un avenir de coprospérité durable en tant que partenaires authentiques. Je place ma confiance dans l'intérêt et le soutien de nos concitoyens pour assurer la réussite de ce sommet.