Madagascar: Conte malgache - « Ifaramalemy et Ikotobekibo » disponible en livre sonore

L'immortel conte malgache « Ifaramalemy et Ikotobekibo » est désormais disponible en livre sonore. Cette version bilingue, disponible en langue malgache et en langue française, a pour vocation de remotiver les enfants à la lecture, tout en mettant en avant un conte du folklore malgache.

Inciter les enfants à la lecture. C'est l'un des premiers objectifs pour la création de ce livre de conte audio, « Ifaramalemy et Ikotobekibo », qui a été porté à la connaissance du grand public, samedi dernier. L'écriture de ce conte a été revisitée par Ny Eja, tandis que Samy Andriamanoro était en charge de l'arrangement musical.

L'édition du livre a été confiée à la maison d'édition Kalo. « Il s'agit d'un des contes qui tombent dans l'oubli, nous avons donc décidé d'en faire une version sonore afin de susciter l'intérêt des enfants et ce livre est un des moyens de les détourner des écrans. La plupart des enfants étudient actuellement dans des écoles d'expression française. Ce livre leur permet de consolider l'amour et l'intérêt pour la langue malgache grâce aux sons et images », selon Liantsoa Emadisson, ambassadrice « Kalo ». Elle a aussi profité de l'occasion pour souligner qu'il s'agit d'une façon de transmettre la culture malgache pour la postérité et aux ressortissants de pays qui vivent à l'étranger.

Ce livre bilingue est aussi une opportunité pour les étrangers de s'imprégner de la culture et du folklore malgache. Selon Ny Eja, qui en est l'auteur, il y a une nette différence entre les enfants qui aiment la lecture et les autres qui ne s'y intéressent pas.

« C'est à travers la lecture que les enfants peuvent apprendre davantage sur la vie et ainsi être préparés pour l'avenir. La lecture permet de comprendre et de dissocier le bien et le mal, ce qui doit être fait et ce qui est à éviter », a-t-elle indiqué. Il est important de souligner que la production de livre audio « vita malagasy » est l'une des activités phares de l'édition Kalo. La sortie de la cantine Kalo volume 4 est déjà en préparation et d'autres oeuvres sont aussi prévues avant la fin d'année.