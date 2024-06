Afrique: Andry Rajoelina au Sommet Corée-Afrique - Signature de deux protocoles d'accord

Le président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina ont foulé le sol coréen hier.

Comme nous l'avions annoncé dans notre édition de samedi, le couple présidentiel est en visite officielle en Corée du Sud pour participer au 1er Sommet Corée-Afrique, qui débutera demain au Kintex Convention Center de Séoul. Il s'agit de sa première visite officielle dans ce pays. À son arrivée, il a été accueilli par le vice-ministre coréen chargé des Affaires étrangères, Lee Moon-hee.

L'industrie, le travail et l'emploi, l'agriculture, le secteur minier et les nouvelles technologies seront au menu de ce déplacement présidentiel. Le Chef de l'Etat l'a d'emblée, annoncé dès son arrivée. « C'est important pour nous car notre ambition est de produire localement tout ce dont le peuple malagasy a besoin », a-t-il indiqué.

L'approvisionnement en eau potable figurera aussi parmi les secteurs qui vont être évoqués avec les dirigeants coréens. En effet, en marge du Sommet Corée-Afrique, Andry et Mialy Rajoelina visiteront la station d'épuration d'eau de Séoul. « C'est une priorité car ce problème concerne la majorité des Malagasy », a expliqué le locataire d'Iavoloha.

Forte délégation. Une trentaine de Chefs d'Etat africains sont conviés au Sommet Corée-Afrique 2024. Les discussions seront axées sur la coopération, la diplomatie, l'économie et l'environnement. Du côté malgache, une forte délégation gouvernementale accompagne le Chef de l'Etat pour ce déplacement.

Seront du voyage, entre autres, la ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, le ministre de l'Agriculture, Suzelin Ratohiarijaona Rakotoarisolo, le ministre des Mines, Herindrainy Olivier Rakotomalala, la ministre du Travail, de l'Emploi et la Fonction publique, Hanitra Fitiavana Razakaboana, ainsi que le ministre du Développement numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications, Tahina Razafindramalo.

Protocole d'accord. Cette visite en terre coréenne sera marquée par la signature de deux mémorandums d'entente entre Madagascar et la Corée. Le premier concerne un Protocole d'accord sur la coopération dans le cadre du partenariat sur les minéraux critiques entre le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie de la Corée et le ministère des Mines de Madagascar, tandis que le second accord sera signé entre le ministre malgache de l'Agriculture et de l'Elevage et son homologue coréen en charge de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.

Ce protocole d'accord vise à améliorer la productivité du riz à Madagascar en tirant parti de l'expertise coréenne. Il englobe plusieurs axes de coopération clés, tels que la mise en place de complexes de production rizicole en utilisant des technologies coréennes avancées, l'amélioration des systèmes de production et d'approvisionnement en semences pour augmenter la productivité, et le renforcement des capacités des professionnels agricoles malgaches à travers des formations et des échanges de connaissance.

Diaspora. Ce jour, le Chef de l'Etat ouvre son programme à Séoul par une rencontre avec les membres de la diaspora malgache en Corée. D'après les informations, une quarantaine de ressortissants malgaches résident dans ce pays, dont 14 disposant d'une carte consulaire. Ils sont composés en grande majorité par des étudiants en ingénierie et des missionnaires religieux.