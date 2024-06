Madagascar: Journée paralympique inclusive - Plus de 200 jeunes éblouis au Stade Barea

La deuxième édition de la journée paralympique inclusive s'est tenue, samedi, au Stade Barea. Plus de 200 jeunes en situation de handicap ont bénéficié de ce projet.

Organisé par l'ambassade de France et le Madagascar Paralympic Committee (MPC), cet événement a rassemblé plus de 200 jeunes en situation de handicap issus de huit associations différentes. Trois centres de prise en charge des personnes en déficience intellectuelle ont également participé à cette journée spéciale. Les participants ont exprimé leur joie en s'amusant lors de différentes animations, encadrées par la directrice sportive régionale du comité régional Handisport de la Réunion et José Therezo, un athlète de haut niveau en basket en fauteuil.

L'objectif de cette journée était de mettre en lumière le handisport et les sports adaptés, tout en sensibilisant les enfants et les jeunes des associations partenaires. Six ateliers ont été proposés : le basket en fauteuil, le foot unifié, le parcours d'athlétisme, le cécifoot, le boccia et le parcours déficient visuel. Le MPC considère ce projet comme une partie intégrante de son programme de sensibilisation par le sport, d'après Fabienne Ranoromihaja, la vice-présidente. C'est le troisième événement organisé en collaboration avec l'ambassade de France, et il vise à montrer que le sport peut être pratiqué par tous, y compris les personnes en situation de handicap.

Le moment fort de la journée a été la démonstration de Faravavy Aurélie, une athlète aveugle qui a participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo et qui sera également présente aux Jeux Paralympiques de Paris. Les participants ont également pu découvrir le parcours impressionnant du judoka aveugle, Nampoina Rakotoarivelo qui avait participé à une compétition internationale de l'IBSA au Japon. Avant cette journée, les techniciens de la ligue et les CTR ont suivi une formation intitulée « animateurs sportifs-handisport et sports adaptés et ressources matérielles ».