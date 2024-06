Sénégal: Opération «Set Setal» à Saint-Louis - Les populations invitées à toujours rendre propre leur cadre de vie

Le Ministre de la Formation Professionnelle et porte-parole du Gouvernement, Amadou Moustapha Ndieck Sarré a présidé avant-hier, samedi 1er juin à Saint-Louis, l'opération «Set Sétal» initiée par le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye. Il a invité les populations sénégalaises à faire de sorte que nous vivions dans un cadre adéquat car, sans salubrité nous ne pouvons pas être en bonne santé. Il estime que c'est très bien de nettoyer mais qu'il est encore mieux de ne pas salir.

Accompagné du Gouverneur de la région de Saint-Louis et des autorités locales, le Ministre et sa délégation se sont rendus sur plusieurs sites pour contacter de visu le déroulement des opérations ayant mobilisé des foules. «Nous sommes passés tour à tour à Diamaguèune, Léona, Pikine Angle Tall, Pikine Diouloulou et partout où nous étions, la mobilisation est la même. Tous les services régionaux ont été déployés en commençant par la SONAGED, la SAED, et plusieurs autres services de l'administration territoriale.

C'est le lieu de féliciter le Gouverneur de Saint-Louis qui a été particulièrement entreprenant et nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons vus. Les curages sont en train d'être normalement effectués et il y a également des opérations de balayage et nettoyage donc c'est le «Set Sétal» général partout dans Saint-Louis», a-t-il expliqué ; tout en rappelant que cela est une réponse à l'appel du Président de la République qui lui a demandé expressément de venir le représenter à Saint-Louis. Poursuivant dans ce sens, le Ministre a parlé d'acte que le Chef de l'Exécutif veut perpétuel et continue.

«Le Président de la République veut également qu'on y associe une opération de sensibilisation. C'est très bien de nettoyer mais c'est encore mieux de ne pas salir. Et s'il est inévitable de salir il faut tout de suite nettoyer après. Donc c'est le lieu de demander aux populations de Saint-Louis et au-delà du Sénégal de faire en sorte que nous vivions dans un cadre adéquat puisque sans salubrité nous ne pouvons pas être en bonne santé», a-t-il recommandé ; avant de rassurer quant au déploiement tous les mois de moyens pour dérouler ces opérations de «Set Sétal». Le Gouverneur a pris sur lui la responsabilité de mettre à la disposition des jeunes tout le matériel nécessaire pour nettoyer cette ville et la rendre propre. «Nous aurons des journées qui nous donnerons beaucoup de satisfaction», a-t-il conclu.