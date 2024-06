Ile Maurice: Richard Duval, premier visé de la Financial Crimes Commission

«Le Premier ministre avait prévenu qu'il démantèlerait les membres du nouvellement créé Nouveaux Démocrates (ND)», nous rappelle un membre de l'opposition. Cela met en contexte l'enquête préliminaire que la Financial Crimes Commission (FCC) aurait lancée sur Richard Duval.

Selon des informations publiées dans un article de presse, le député de ND ferait l'objet d'une enquête sur une transaction immobilière à l'étranger. Ce qui surprend, c'est que les enquêtes de la FCC et de l'ICAC étaient auparavant confidentielles et les investigations préliminaires encore plus. «C'est ce que l'on entend sans cesse au Parlement des ministres», nous rappelle-t-on. D'ailleurs, Richard Duval lui-même n'était pas au courant, nous dit-il, déclarant n'avoir reçu aucune correspondance de la FCC à ce sujet. En ce qui concerne l'accusation, il affirme ne détenir aucune propriété à l'étranger.

On nous rappelle ce que l'opposition a toujours dit. «La FCC a été mise sur pied surtout pour cibler les opposants. Et pour sa première affaire, la FCC a donné le ton.» Un autre interlocuteur nous parle d'une opération de détournement de l'attention publique du scandale de l'appartement luxueux de Kavi Ramano à Dubaï. Il faudra attendre les prochains jours pour savoir si la FCC convoquera Richard Duval. Ou si cette démarche n'était qu'une simple menace, sans rien de plus.