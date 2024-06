Ile Maurice: Natation l 4e journée - Ethan Apollon et Ruslan Nakhuda établissent deux nouveaux records

La journée de samedi a été riche en émotions. Dans la catégorie des 11 ans, Ethan Apollon a réalisé - contre toute attente - un temps record au 200m dos. Quant à Ruslan Nakhuda, il est devenu le nouveau détenteur de la marque du 100m nage libre chez les 13 ans.

Presque à l'issue d'une longue journée, samedi, Ethan Apollon a battu le record des 11 ans au 200m dos. Initialement, son club n'avait pas fait de demande de record pour lui sur cette distance. Mais fort heureusement, comme son temps s'est affiché sur le panneau électronique et que les championnats étaient agréés par World Aquatics, sa performance a été homologuée comme nouveau record national.

Il a nagé en 2 minutes, 47 secondes et 87 centièmes (2:47.87). L'ancienne marque - qui datait de mai 2018 - appartenait à Baptiste Capitte dans le temps de 2 minutes, 48 secondes et 36 centièmes (2:48.36). «Je suis très heureux d'avoir pu réaliser ce record et en suis reconnaissant à mon entraîneur Eddy Rosette», dit le sociétaire du CAMO.

Ruslan Nakhuda (à dr.) en compagnie d'Axel Adam, son entraîneur au Moka Rangers SC. © Stéphane Benoît

Chez les 13 ans, c'est Ruslan Nakhuda, du Moka Rangers SC, qui a signé un nouveau temps record au 100m nage libre. Ce chrono, il l'a réalisé en tant que premier nageur du relais 4x100m nage libre, pour son club. Il a touché le mur en 58 secondes et 03 centièmes (58.03) soit un centième de mieux que l'ancienne marque - dans cette catégorie d'âge - qui appartenait à Ryan Fook Sheung depuis novembre 1996 (en 58.04). «Je ne m'attendais pas à battre ce record. J'avais un peu ralenti ma course mais j'ai pu tenir jusqu'à la fin. Cette performance me motive à aller plus loin encore dans des compétitions futures. Mon coach, Axel Adam, sait être strict avec les nageurs. Mais à la longue, cela finit par payer, comme aujourd'hui», dit l'élève de l'Ecole du Centre.

Résultats 4e journée de natation

50 M Nage libre féminin

10-11:

[1] Dookhy, Celeste 11 CAMO - 33.57-

[2] Newaj, Tea 11 MOKA RANGERS SC - 34.35-

[3] Devienne, Ines 10 CAMO 34.44

12-13 :

[1] Bordier, Elsa 13 Asec Natation - La Réunion - 28.17 -

[2] Pepelina, Alisa 13 MSSC - 28.31 -

[3] Grasset, Prune 13 Asec Natation - La Réunion - 29.72

14-15 :

[1] Kurzweg, Klervie 14 Asec Natation - La Réunion - 28.82 -

[2] Rouloff, Penelope 15 Asec Natation - La Réunion - 29.01 -

[3] Thomas, Lea Bethany 15 CNQB - 29.59

16-17:

[1] Ramdhun, Eunnice 16 - 28.96-

[2] Hoy, Hayley 16 Eswatini Swimming Association - 29.26-

[3] LE Guen, Chloe 17 CAMO - 29.62

18-29 :

[1] Rabejaona, Holy Antsa 21 Madagascar - 27.29-

[2] Bathfield, Gabrielle 18 CAMO - 29.28-

[3] Palestrini, Aaliyah 20 MSSC - 29.29

40-49 :

[1] Rajabalee, Delphine 46 MOKA RANGERS SC - 42.57

50 M nage libre masculin

10-11 : [1] Apollon, Ethan 11 CAMO - 31.44-

[2] Rajabalee, Adam 11 MOKA RANGERS SC - 32.20-

[3] AH Sue, Timothy 11 CAMO - 33.96

12-13 :

[1] Gilas, Léo 13 Asec Natation - La Réunion - 25.86 -

[2] Nakhuda, Ruslan 13 MOKA RANGERS SC - 27.04-

[3] Turin, Eloic 13 CNSP - 27.43

14-15 :

[1] Smit, Luka 15 MSSC - 24.41 -

[2] Bordier, Mahel 15 Asec Natation - La Réunion - 24.79 -

[3] Chang Lai Seng, Iwan 15 MSSC -26.46

16-17 :

[1] LE Bourvellec, Hugo 16 Asec Natation - La Réunion - 24.82 -

[2] Hecker, Luca 17 CNSP - 25.21 -

[3] Sidelski, Pacome 16 Asec Natation - La Réunion - 25.98

18-29:

[1] Ebingha, Colins Obi 21 Nigeria - 23.56 -

[2] Anodin, Gregory 24 CNQB - 24.02-

[3] Bordier, Timéo 18 Asec Natation - La Réunion - 24.06

30-39:

[1] Rene, Sebastien J 30 PDC - 26.35-

[2] Dosieah, Amlesh 30 PDC - 29.23-

[3] Mootoosamy, Victorio 39 Port Louis Amateur Swim Club - 37.79

40-49:

[1] Kurmah, Dharamjay 41 CNSPL - 33.91

50-59 :

[1] Allet, Gino 51 MOKA RANGERS SC - 37.20-

[2] Chow, David 55 MOKA RANGERS SC - 37.33

60 & Over:

[1] Scott, Peter 63 CNQB - 33.17-

[2] Bhurtun, Vellin 65 CNSPL - 44.14

200 M 4 nages féminin

10-11 :

[1] Newaj, Tea 11 MOKA RANGERS SC- 3:11.59-

[2] Warden, Kirthika 10 CAMO - 3:18.46-

[3] Andrianalivelo, Maelane 10 MOKA RANGERS SC - 3:18.49

12-13 :

[1] Pepelina, Alisa 13 MSSC - 2:45.65-

[2] Rama, Kellyna 13 CNSP - 3:04.30-

[3] Beguinot, JU Lan Lucy 13 CAMO - 3:05.27

14-15:

[1] Lagesse, Gabriella 15 Esperance Trebuchet Bigsplash - 2:53.66-

[2] Tin Wan Yuen, Thea 14 CAMO - 2:54.99-

[3] Soobrayen, Tessa Meredith 14 CNQB - 3:06.67

16-17:

[1] Gory Lauret, Mahée 16 Asec Natation - La Réunion - 2:30.15 -

[2] Yene Teck, Alysson 17 CAMO - 2:40.59-

[3] Hoy, Hayley 16 Eswatini Swimming Association - 2:42.49

200 M 4 nages masculin

10-11 :

[1] Apollon, Ethan 11 CAMO - 2:54.72-

[2] Gungabissoon, Khushant 11 CNSP - 3:10.60-

[3] AH Sue, Timothy 11 CAMO 3:13.25

12-13 :

[1] U-King IM, Dylan 12 CNQB - 2:39.47-

[2] Morgan, Anthony 13 MSSC - 2:46.55-

[3] Julie, Ryan 13 MOKA RANGERS SC - 2:51.58

14-15 :

[1] Christin Jenkins, Ronan 15 Asec Natation - La Réunion - 2:23.89 -

[2] Chang Lai Seng, Iwan 15 MSSC - 2:33.57 -

[3] Allas, Sebastien 15 CNSP - 2:34.84

16-17:

[1] Tin Wan Yuen, Matteo 17 CAMO - 2:17.37-

[2] Chan Chuen, Lukas 16 CNSP - 2:25.95-

[3] Leung Hing Wah, Timothy 17 CNQB - 2:29.71

18-29 : [1] L'Arrogant, Hugo Jean Fabien 18 CAMO - 2:28.42 -

[2] Fontin, Romain 19 CAMO 2:40.36

60 & Over :

[1] Scott, Peter 63 CNQB - 3:15.98

800 M nage libre féminin

13:

[1] Naiko, Syona 13 Pamplemousses Dolphins Club - 12:29.20

14-15:

[1] Lagesse, Gabriella 15 Esperance Trebuchet Bigsplash - 11:03.58-

[2] Valet, Victoria 15 MOKA RANGERS SC - 11:17.95-

[3] Mailfert, Kiersten 15 CAMO - 11:28.54

16-17:

[1] Main, Chelsea 16 CNQB - 10:16.21-

[2] Yene Teck, Alysson 17 CAMO - 10:30.47-

[3] Parker, Anouchka 16 CNSP - 11:04.51

18-29:

[1] Bathfield, Gabrielle 18 CAMO - 10:00.37

1500 M nage libre masculin

13 :

[1] Jean Baptiste, Nasri 13 MSSC - 19:35.55 -

[2] Palmer, Travis 13 CNSP - 19:36.22 -

[3] Julie, Ryan 13 MOKA RANGERS SC - 21:09.49

14-15:

[1] Nakhuda, Alyosha 15 MOKA RANGERS SC - 18:42.37-

[2] Larue, Loic 14 Esperance Trebuchet Bigsplash - 19:00.68

[3] Allas, Sebastien 15 CNSP - 19:22.06

16-17:

[1] Payet, Thierry 17 Praslin Aquatic Sports Club - 17:13.35-

[2] Carpanen, Shanen 16 CNQB - 18:45.41 -

[3] Toulet, Adrien Xavier 17 Esperance Trebuchet Bigsplash - 18:50.15

200 M dos féminin

10-11 :

[1] Dookhy, Celeste 11 CAMO -3:04.73-

[2] Burtenshaw, Evie 11 Esperance Trebuchet Bigsplash -3:14.79-

[3] Huguet, Camille 11 MOKA RANGERS SC - 3:26.94

12-13:

[1] Beguinot, JU Lan Lucy 13 CAMO - 2:51.91-

[2] Van Der Merwe, Kate 12 CAMO - 3:02.65-

[3] Rama, Kellyna 13 CNSP - 3:03.15

14-15:

[1] Rouloff, Penelope 15 Asec Natation - La Réunion - 2:41.17 -

[2] Thomas, Lea Bethany 15 CNQB - 2:50.79-

[3] Rajabalee, Keira 14 MOKA RANGERS SC - 2:51.17

16-17:

[1] Gory Lauret, Mahée 16 Asec Natation - La Réunion - 2:31.92 -

[2] Main, Chelsea 16 CNQB - 2:40.77 -

[3] Borsato, Philomene 16 Asec Natation - La Réunion - 2:40.97

18-29 :

[1] Palestrini, Aaliyah 20 MSSC - 2:34.69

200 M dos masculin

10-11 : [1] Apollon, Ethan 11 CAMO - 2:47.87-

[2] Rajabalee, Adam 11 MOKA RANGERS SC - 2:49.64

12-13 :

[1] U-King IM, Dylan 12 CNQB - 2:40.88-

[2] Opperman, Cornelius 12 MSSC - 2:45.50

14-15:

[1] Christin Jenkins, Ronan 15 Asec Natation - La Réunion - 2:26.80 -

[2] Doorbeegassing, Dwain 14 CNQB - 2:35.82 -

[3] Larue, Loic 14 Esperance Trebuchet Bigsplash 2:38.35

16-17:

[1] Sidelski, Pacome 16 Asec Natation - La Réunion - 2:20.98 -

[2] Ciceron, Aurelien 16 CNSP - 2:27.67 -

[3] Chan Chuen, Lukas 16 CNSP 2:30.77

Relais féminin 4x100 m nage libre

[1] Asec Natation - La Réunion A - 4:08.36

(1) Bordier, Elsa 13

(2) Kurzweg, Klervie 14

(3) Rouloff, Penelope 15

(4) Gory Lauret, Mahée 16

[2] CAMOA - 4:23.30

Bathfield, Gabrielle 18

(2) Yene Teck, Alysson 17

(3) ST Flour, Brittany 16

(4) LE Guen, Chloe 17

[3] MOKA RANGERS SC A - 4:33.23

(1) AH Chip, Chloe 15

(2) Rajabalee, Keira 14

(3) Xavier, Lea 17

(4) Auckburaullee, Annah 25

[4] CNQB A - 4:41.75

(1) Thomas, Lea Bethany 15

(2) Soobrayen, Tessa Meredith 14

(3) Gooljar, Bheenishta 18

(4) Main, Chelsea 16

Relais masculin 4x100 m nage libre

[1] Asec Natation - La Réunion A - 3:37.19

(1) Bordier, Timéo 18

(2) Sidelski, Pacome 16

(3) LE Bourvellec, Hugo 16

(4) Bordier, Mahel 15

[2] CNQB A - 3:49.79

(1) Anodin, Gregory 24

(2) Ng Kon, Ethan G 16

(3) Doorbeegassing, Dwain 14

(4) Leung Hing Wah, Timothy 17

[3] CNSP A - 3:49.86

(1) Hecker, Luca 17

(2) Vydelingum, Keelyan 17

(3) Chan Chuen, Lukas 16

(4) Ciceron, Adrien 21

(4) CAMO A - 3:50.19

(1) Tin Wan Yuen, Matteo 17

(2) Fontin, Romain 19

(3) Tin Powe Hoo, John David 19

(4) L'Arrogant, Hugo Jean Fabien 18