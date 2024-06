Maroc: La diplomatie et la coopération entre les États, des catalyseurs pour la réalisation des ODD (SG de l'OIF)

Rabat — La diplomatie et la coopération entre les États constituent des catalyseurs pour la promotion de la compréhension mutuelle et la réalisation des ODD, a affirmé, vendredi à Rabat, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

S'exprimant lors de la 133è session du Forum Diplomatique, organisée à l'initiative de la Fondation diplomatique sous le thème "Renforcer les systèmes éducatifs francophones pour une Afrique résiliente et inclusive au 21ème siècle", Mme Mushikiwabo a appelé à davantage de coopération entre les pays et à la fédération des efforts en vue de stimuler l'innovation, d'accroitre les initiatives et de renforcer l'échange d'expertises et d'expériences au sein de l'espace francophone.

"Nous vivons actuellement dans un monde où les crises se multiplient et les intérêts priment bien souvent sur les notions d'éthique et d'empathie", a-t-elle déploré, ajoutant que la diplomatie et la coopération internationale mettent au coeur de leurs actions la compréhension et le respect mutuels.

A cet effet, elle a fait part de sa ferme conviction de la nécessité de repenser le multilatéralisme, à même de favoriser une action entièrement centrée sur le bien-être des populations.

Mme Mushikiwabo a, dans ce sens, rappelé son engagement depuis le début de sa carrière pour contribuer au raffermissement des liens entre les Etats, notamment entre le Maroc et son pays le Rwanda.

Elle a, par ailleurs, exprimé sa fierté d'avoir reçu le Prix de la diplomatie populaire à l'échelle mondiale, qui lui a été remis lors de cette rencontre, estimant que cette distinction témoigne de la reconnaissance de son engagement, de sa riche expérience et de son parcours professionnel distingué.

De son côté, le président de la Fondation Diplomatique, Abdelati Habek, a relevé que la nomination de Mme Mushikiwabo au poste de Secrétaire générale de l'OIF est une victoire pour le continent africain, ajoutant qu'il s'agit d'une reconnaissance de la compétence, de l'expérience riche et des efforts déployés par la responsable rwandaise pour la conception d'une vision d'avenir et la poursuite des réformes lancées par l'Organisation.

Il a, d'autre part, indiqué que la journée mondiale de l'Afrique constitue une occasion pour mettre l'accent sur les initiatives lancées par le Royaume dans divers domaines de partenariat avec les pays africains, conformément à la Vision Royale de la coopération Sud-Sud, en faveur d'une Afrique stable et prospère.

Cette rencontre, qui a réuni un parterre d'ambassadeurs accrédités à Rabat, s'inscrit dans le cadre d'une série de manifestations initiées par la Fondation Diplomatique au profit du corps diplomatique accrédité au Royaume.