Afrique: 5ème édition de la FIPA - Les exposants invités à promouvoir le label Made in Africa

Le Monument de la Renaissance Africaine abrite la 5ème édition de la Foire Internationale des produits africains. Tenue sous le thème : « Promotion économique et culturelle, levier de coopération internationale », cette rencontre dédiée à l'entreprenariat sénégalais et de la sous-région, a été présidée par Abdoulaye Sow, Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD). A cette occasion, le président de la CCIAD a appelé les exposants d'oeuvrer davantage à développer le label made in Africa.

« En ce 21ème siècle, avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale (ZLECAF), il nous faut travailler à une production conséquente de produits finis dans la chaîne alimentaire, l'habillement, les oeuvres culturelles et les services », a indiqué Abdoulaye Sow, président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD).

De l'avis du président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), « Il nous revient, nous autres opérateurs économiques et entrepreneurs africains, d'assurer l'approvisionnement des marchés africains par des produits de qualité et ensuite d'aller à la conquête des marchés internationaux. »

« Sur ce registre, je lance un appel aux différents exposants et exposantes de cette 5ème édition de la FIPA d'oeuvrer davantage à développer le label made in Africa », a-t-il invité.

Selon lui, « La thématique de cette présente édition de la FIPA « Promotion économique et culturelle, levier de coopération internationale » est l'occasion pour les entrepreneurs sénégalais et africains de réfléchir sur de nouvelles orientations dans la perspective de développer et de gagner des parts de marché dans les segments de l'artisanat, la transformation de nos produits agricoles et les oeuvres culturelles entre autres. »

« Ce rendez-vous de la FIPA doit être aussi le moment pour les entrepreneurs africains d'échanger sur les stratégies pour engranger plus de valeur ajoutée sur nos produits agricoles, les produits artisanaux entre autres », a préconisé M. Sow.