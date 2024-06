Madagascar: Festival GameLoad - Le rendez-vous des gamers et des créateurs de jeux

L'IFM Analakely sera, à partir du 5 juin prochain, le haut lieu de rendez-vous des inconditionnels de jeux vidéo et des développeurs. En effet, GAME LOAD, le Festival des développeurs de jeux vidéo malgaches, organisé conjointement par l'IFM et Project Alpha y sera déployé jusqu'au 13 juillet prochain.

Cet événement vise à promouvoir le secteur du jeu vidéo à Madagascar, s'inscrivant dans une célébration de l'innovation, de la créativité et de l'expertise des développeurs locaux et offrant une plateforme dynamique pour découvrir des talents exceptionnels, favoriser les échanges et encourager la croissance de cette industrie prometteuse.

Le festival débutera par une exposition de Jeux Vidéo du mercredi 5 au samedi 8 juin 2024. Pendant ces quatre jours, le public pourra découvrir, tester et voter pour des jeux vidéo créés à Madagascar.

Ensuite, à partir du 10 juin jusqu'au 15 juin, se déroulera le Game Jam Sport Olympique et Culturel. Il s'agit d'une semaine de compétition dédiée au développement de jeux vidéo, axée sur des thèmes sportifs et culturels. Les participants créeront des jeux et présenteront leurs projets à un jury et au public.

Une série d'ateliers pour acquérir les compétences nécessaires au développement de jeux vidéo sont prévus du 17 au 20 juin. Ces ateliers permettront aux participants de se former et de découvrir les métiers du secteur.

Des conférences et rencontres avec des experts du secteur seront par ailleurs programmées le 3 juillet pour discuter du marché local des jeux vidéo et partager des expériences, notamment sur l'aspect innovant et inexploité du jeu vidéo à Madagascar, un thème qui verra l'intervention de Tsimbinantsoa, de Lzerogas Game Studio, et de GameNaka pour le premier thème. Le deuxième thème abordé en conférence ce jour-là sera axé sur » Explorations du secteur ludique à Madagascar » dont les intervenants seront Pilalao, Trollthedice et Alt'istik.