Madagascar: Mondiale de la robotique 2024 - L'équipe Madagascar prête à révolutionner l'agriculture

STEM For Good, une ONG dédiée à la promotion de l'éducation STEM à Madagascar, a annoncé, samedi dernier, la sélection de la Team Madagascar pour représenter le pays au prestigieux mondial de robotique, le FIRST Global Challenge 2024 à Athènes.

Cet événement se tiendra du 26 au 29 septembre 2024 en Grèce, sous le thème évocateur « Feeding The Future ». Cette année, le FIRST Global Challenge met l'accent sur les défis importants de la production alimentaire durable. Les participants sont appelés à développer des solutions robotiques innovantes qui non seulement augmentent l'efficacité de la production alimentaire, mais assurent également une distribution équitable et respectueuse de l'environnement.

Ce thème, plus pertinent que jamais, souligne l'urgence de la situation mondiale et inspire les jeunes talents à contribuer activement à un avenir plus durable. D'après la présentation faite par STEM For Good, la Team Madagascar 2024 se compose de cinq jeunes talents sélectionnés pour leurs compétences exceptionnelles.

Il s'agit de Tojo Emrick Rajomarison, élève en grade 12 à la Ritcheyl School of Madagascar, Androhibe, Sahaza Andrinirariny, terminale C au Lycée Maria Manjaka, Andohalo, Ainafinaritra Manandraibe, élève grade 10 à Vision Valley School, Talatamaty, Maharisoa Grace Raoloson, seconde au Condorcet-Lycée « Les Petits Lascars », Sabotsy Namehana et enfin Alinoro Maria Ramamonjisoa, première TGI au Collège Saint Michel, Amparibe. La gestion de l'équipe est, par contre, assurée par Hanitrarivo Rasoanaivo, tandis que le mentorat technique est dirigé par Zosahaza Marline Ramarosandy. Actuellement, l'équipe attend la réception du kit de robotique et se prépare intensivement pour exceller dans cette compétition internationale.

Pilier pour l'éducation. A noter que STEM For Good joue un rôle crucial dans la préparation technique des jeunes talents malagasy pour le FIRST Global Challenge. Cette ONG oeuvre sans relâche pour une éducation de qualité en STEM à Madagascar, inspirant une nouvelle génération de leaders scientifiques et techniques.

Grâce à son programme « STEM Club », STEM For Good renforce les capacités locales et encourage les jeunes à apporter des changements significatifs et durables dans leur pays. Par ailleurs, le FIRST Global Challenge représente une opportunité extraordinaire pour les jeunes de Madagascar de mettre en pratique leurs compétences en STEM et de collaborer avec des pairs du monde entier.

Cette compétition offre une plateforme unique pour développer des solutions innovantes aux problèmes urgents de notre époque, comme la production alimentaire durable. La participation de Madagascar à ce prestigieux événement international témoigne de l'engagement du pays envers l'éducation en STEM et de la détermination de ses jeunes talents à relever les défis mondiaux.

En célébrant leur participation, nous reconnaissons non seulement leur potentiel exceptionnel, mais aussi l'importance de l'éducation et de la collaboration internationale pour un avenir meilleur. Bref, la Team Madagascar, soutenue par STEM For Good, est prête à relever le défi du FIRST Global Challenge 2024 à Athènes. Cette compétition n'est pas seulement une vitrine pour les compétences techniques des participants, mais aussi une plateforme pour démontrer leur engagement envers un avenir durable. En soutenant ces jeunes talents, Madagascar montre la voie en matière d'innovation et de résilience dans le domaine de la production alimentaire mondiale.