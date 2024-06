Madagascar: Technologies - Un institut d'intelligence artificielle en gestation

La Grande île veut tirer profit de l'intelligence artificielle. La création d'un institut international d'intelligence artificielle appliquée pour l'océan Indien est étudiée.

La Grande île pourrait abriter un institut international d'intelligence artificielle appliquée pour l'océan Indien. Le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) annonce avoir signé une convention dans ce sens en fin de semaine. Cette convention, réunissant les sociétés DATUM Consulting, le groupe ArkeUp, l'école supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA) et le MNDPT, vise d'abord à lancer l'étude de faisabilité visant à créer cet institut international d'IA appliquée. Cette nouvelle a été annoncée par le ministère samedi, en marge du Gitex Africa 2024. Ce salon, l'un des plus grands rendez-vous de la Tech et des Start-ups en Afrique, s'est déroulé au Maroc.

D'après ce département ministériel, « cette convention permettra à Madagascar de se positionner sur le marché très porteur de l'intelligence artificielle et démontre que le partenariat public-privé est bénéfique pour les pays émergents ». Une vision, confirmée par le ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Tahina Razafindramalo.

À l'avant-garde

« Ce projet représente un tournant majeur pour Madagascar et l'ensemble de l'océan Indien. Cet institut s'aligne parfaitement avec notre vision stratégique d'une économie numérique robuste, positionnant la Grande île comme un acteur clé dans le domaine de l'IA au sein de la sous-région », a-t-il annoncé lors de la signature de ce partenariat. Toujours selon ce membre du gouvernement, « cette initiative créera non seulement des opportunités accrues en matière d'éducation et d'emplois de qualité, mais stimulera également l'innovation et la croissance économique à Madagascar ».

Pour un pays comme Madagascar, qui cherche sa voie vers l'émergence, l'intelligence artificielle permettrait à tous les acteurs socio-économiques (travailleurs, institutions, entreprises et entrepreneurs) d'être à l'avant-garde de la transformation économique. Le monde évolue rapidement vers la digitalisation.