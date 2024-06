Madagascar: Football/Mondial 2026 - Nomena et Rado assurent le latéral droit des Barea

Les Barea seront au grand complet mardi. Ils ont été au nombre de dix-huit lors du quatrième jour d'entraînement, hier, au Wits Surrock Park à Johannesbourg.

Plus que quatre jours. Dix-huit joueurs sur les vingt-cinq appelés en sélection sont arrivés en terre sud-africaine jusqu'à hier. L'attaquant du club roumain Dinamo de Bucarest, Hakim Abdallah, et le défenseur du FC Sochaux en France, Thomas Fontaine, ont débarqué samedi. Compte tenu de la non-disponibilité du latéral droit Romain Metanire, le sélectionneur Romuald Rakotondrabe rassure : « Nous avons d'autres options. Nous avons quatre joueurs qui peuvent assurer ce poste. Nous en avons au moins deux, pour ne citer que Nomena Andriantiana (FC Aubagne-France) et Rado Niaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga). Avec son club, Nomena est aligné des fois à gauche et des fois à droite ».

Les protégés du coach Rôrô ont procédé hier à leur quatrième jour d'entraînement au Wits Surrock Park en vue des deux prochains matchs contre les Comoriens le 7 juin et les Maliens le 11. « À l'approche du match, nous diminuons l'intensité de la préparation physique. Nous nous focaliserons de plus en plus, pour les quatre derniers jours, sur la stratégie et le projet de jeu », souligne Romuald Rakotondrabe. L'ambiance est au top au sein du groupe à quelques jours de ces matchs cruciaux.

Expériences

%

« Je promets de donner le meilleur de moi-même, d'apporter mon expérience... Rien à signaler concernant l'ambiance dans le groupe. Les jeunes s'intègrent bien », a confié Carolus Andriamahitsinoro de l'Al-Kawkab en Arabie Saoudite. « L'état d'esprit est le même. Je suis toujours prêt à donner le maximum. J'étais absent un moment car je n'avais pas de club. Maintenant, je suis en pleine forme et je vais apporter ma pierre à l'édifice », a mentionné pour sa part le milieu du club thaïlandais, Ratchaburi FC, Ibrahim Amada, qui vient de faire son come-back dans la sélection.

Le joueur de RU Saint-Gilloise, Loïc Lapoussin, est attendu ce lundi. Les joueurs de La Réunion y débarqueront demain, à savoir les deux éléments de JS Saint-Pierroise, Fabien Boyer et Ando Nampoina Manoelantsoa, et les deux joueurs de Saint-Pauloise, Rojolalaina Andriamanjato et Tokinantenaina Olivier Randriatsiferana, ainsi que l'attaquant de l'AS Excelsior, Angelo Andreas Andrianantenaina, qui remplace Noah Tamby Florent Adekalom. Le groupe sera donc au grand complet mardi.