Madagascar: Commerce - La lecture des tarifs douaniers simplifiée

La transparence à portée de main. C'est ce que met en avant la douane en proposant l'E Tariff Tool. Cet outil est mis à disposition du public par la direction générale des Douanes.

La plateforme a été présentée vendredi à Tsaralalàna. Elle permet à l'usager d'accéder aux informations sur le tarif douanier en vigueur pour les biens et marchandises. Ainsi, avec une connexion internet, la personne peut consulter les droits et taxes sur l'article qui l'intéresse en entrant simplement le mot-clé ou le code tarifaire du produit en question. La douane se met ainsi à la page des dernières évolutions du commerce international, sachant que plusieurs pays africains utilisent déjà cet outil. D'ici au mois de juillet, la version Web de cet outil sera disponible, selon les explications fournies par ce département.

Le directeur général des Douanes, Ernest Lainkana Zafivanona, a expliqué que « le commerce international requiert une certaine prévisibilité ». Selon lui, « l'importateur comme l'exportateur doit connaître à l'avance toutes les charges pour ses opérations. Et c'est afin de les aider que nous avons mis à leur disposition cet outil », a-t-il souligné durant la présentation de l'E Tariff Tool vendredi. En connaissant les coûts liés au dédouanement de leurs articles, les usagers ne seront pas pris au dépourvu et éviteront les mauvaises surprises lors des procédures douanières. Cela favorisera également la fluidité des échanges et évitera les retards coûteux dans le processus d'importation. Ainsi, la connaissance des tarifs douaniers ne sera plus un luxe réservé aux transitaires.

La plateforme a été développée par le cabinet africain Global Trade Solutions (GTS), mandaté par l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Avant d'être opérationnel, les douaniers seront formés pendant trois jours sur les tenants et aboutissants de ce programme, dans le but d'assurer son utilisation optimale avant sa mise à disposition du grand public. L'E Tariff Tool sera disponible en français et en anglais et sera continuellement mis à jour en fonction des informations exhaustives sur les tarifs douaniers, les droits et taxes liés à l'importation, les tarifs préférentiels et les règles de taxation.