Madagascar: Les tou..Les Touristes ça n'a jamais le droit d'être tristes

Vous avez sûrement remarqué des étrangers d'un certain âge arpenter en groupe les rues des grandes villes du pays, ce sont des touristes européens pour la plupart.

Ce n'est pas encore le gros du bataillon mais ils annoncent que la saison touristique pointe. Les voyagistes des grands pays émetteurs pour la destination Madagascar essayent de les séduire en misant sur des offres à prix abordables comme Madagascar. Leur typologie ne correspond pas à ces touristes à gros budgets comme on en voit à l'Île Maurice, par exemple, où les nuitées sont vendues à plus de mille euros.

Mais vu leurs moyens, les hôtels ou les pensions de famille du pays font leurs affaires et puis il faut dire qu'ils sont en terrain connu en faisant leurs emplettes dans des marques qui leur sont familières comme « Carrefou » ou « Système U ».

En somme, ils ne sont si dépaysés que ça. Ils ne sont pas non plus très chauds pour les grandes découvertes mais se contentent des circuits bien connus comme le Grand Sud (axe Tuléar) en s'arrêtant à des étapes classiques pour les achats d'objets d'artisanat. Faute de grives nos opérateurs s'en contentent, les loueurs de véhicules, les guides et même les tireurs de pousse, les hôteliers et même les gargotiers sont bien heureux en ces périodes grises.

Zasy Lucien, un ancien ministre du tourisme de la Deuxième République disait en son temps « Je ne veux pas de touristes « sac à dos » ici. Hélas mille fois hélas, avec nos routes en mauvais état, l'insalubrité et la pauvreté criantes ne sont pas du tout agréables à voir pour les touristes pointilleux d'hygiène et de confort et donc si ceux de la couche supérieure des moyennement lotis viennent , ce n'est pas à nous déplaire. Enfin, les paroles de la chanson de Jean Claude que les moins jeunes connaissent viennent à l'esprit, elles disaient :

« Les tou-tou, les tou-tou, les touristes/Tout feu, tout fou, ça prend tous les risques/Ça nage n'importe où, ça veut grimper partout/Ça en veut pour ses sous!/Les tou-tou, les tou-tou, les touristes/Ça n'a jamais le droit d'être triste »

Rendons les heureux, ils nous mettent bien de l'huile dans nos anana.