Madagascar: Coupe de Madagascar - L'Inate FC Rouge et le CFFA en demi-finale

L'équipe de l'Inate FC Rouge et le Centre de Formation de Football d'Andoharanofotsy (CFFA) ont chacune décroché leur billet pour les demi-finales de la Coupe de Madagascar ce week-end.

Après un quart de finale palpitant, les Rouge ont réussi à relever un grand défi historique lors de leur deuxième participation au tournoi. L'Inate FC Rouge a écrit une nouvelle page dans son histoire en se qualifiant pour les demi-finales. Après avoir atteint les huitièmes de finale lors de sa première apparition, l'équipe a franchi un cap en se qualifiant pour le dernier carré cette saison.

Le match, intense, a vu l'équipe de l'Uscafoot dominer la première période sans toutefois concrétiser. En seconde mi-temps, la tension monte et malgré les assauts répétés, aucune des équipes ne parvient à marquer, forçant ainsi à la prolongation. C'est lors de cette prolongation que l'Inate FC Rouge a trouvé l'ouverture grâce à un coup franc bien placé à la 101e minute.

Malgré une frappe initiale de Tojo repoussée par la barre transversale, Riana était tout seul et marque le but de la victoire. Malgré une tentative de revanche de l'Uscafoot quelques minutes plus tard, l'expérience de Ando dans les buts a fait la différence, permettant ainsi à l'Inate FC Rouge de se qualifier pour les demi-finales.

« Je suis satisfait de la prestation des joueurs. Comme je l'ai mentionné, le terrain était celui de l'Uscafoot, mais le quartier était le nôtre car nous venons d'Alarobia Amboniloha. Affronter l'Uscafoot sur son terrain n'est pas facile, mais beaucoup de préparation a été faite et cela a porté ses fruits. Pour le prochain défi, nous n'avons aucune crainte, que ce soit contre Elgeco ou Ajesaia, car il s'agit d'une demi-finale. Nous sommes prêts à relever le défi, nous nous préparons au mieux et nous corrigerons les failles observées durant ce quart de finale », a déclaré Hasina Rakotondramiara, président de l'Inate FC Rouge.

De son côté, le CFFA a obtenu son ticket en éliminant le Zanakala FC sur le score de 2 buts à 1. L'équipe d'Andoharanofotsy rencontrera le Disciples FC-Fosa Juniors en demi-finale. Les deux demi-finales opposant Disciples FC-Fosa Juniors à Elgeco Plus et Ajesaia ont été reportées respectivement les 13 et 16 juin.