Afrique Australe: La SADC conclut la réunion du Comité conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'eau à Luanda en République d'Angola

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a organisé une réunion conjointe des Comités des ministres chargés de l'énergie et de l'eau de la SADC, accueillie par la République d'Angola le 30 mai 2024 à Luanda.

Cette réunion a permis d'examiner les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de programmes et de projets régionaux dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, qui sont alignés sur les objectifs de la SADC et les résultats ciblés définis dans le deuxième plan d'action à court terme du plan stratégique de développement au titre du plan directeur régional de développement des infrastructures de la SADC (RIDMP) 2023-2027, destiné à compléter le plan indicatif régional de développement stratégique (RISDP) 2020-2030 et la Vision 2050.

La réunion a été présidée par M. Diamantino Pedro Azevedo, ministre des Ressources minérales, du pétrole et du gaz de la République d'Angola et président du Comité conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'eau de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Dans son allocution d'ouverture, M. Azevedo a déclaré que la région de la SADC faisait face à des difficultés liées à la sécheresse et aux inondations aggravées par le phénomène climatique El Niño, et qu'il était par conséquent impératif d'envisager des mesures d'adaptation à ces aléas et d'atténuation des effets qui en découlent.

À cet égard, le ministre a proposé certaines mesures telles que l'amélioration des stratégies de gestion de l'eau, y compris la conservation de l'eau, les pratiques d'irrigation efficaces et l'investissement dans les infrastructures de l'eau. Il a également déclaré qu'il était nécessaire de diversifier le secteur de l'énergie en investissant dans d'autres sources d'énergie afin de réduire la dépendance excessive à l'égard de l'hydroélectricité et de réduire les incidences des perturbations liées à El Niño.