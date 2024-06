Madagascar: Éducation - Des lycéens se trouvent en difficulté

Certains lycéens se réveillent très tôt le matin pour marcher plusieurs kilomètres et traverser de longues routes secondaires et polluées afin d'arriver au Lycée Andoharanofotsy, une routine qu'ils suivent pendant des mois tout au long de l'année scolaire. « C'est dur et épuisant mais ce sera encore plus pesant de ne pas pouvoir étudier. De plus, nous n'avons pas le choix. Nos parents n'ont pas les moyens de nous intégrer dans des écoles privées. Du coup, nous devons nous résigner à cette situation », a souligné un jeune garçon en classe de Terminale, hier.

Le jeune homme poursuit en disant « qu'il est nécessaire d'étudier avec ardeur pour obtenir le diplôme de baccalauréat et ainsi faire la fierté des parents ». Nombreux sont ceux qui se plaignent de cette situation. Un autre élève a témoigné qu'il arrive fatigué à l'école et qu'il est tout aussi fatigué en rentrant chez lui, d'autant plus qu'il n'y a pas de transport scolaire gratuit et que les parents ne peuvent pas payer les frais de transport.

La question d'argent reste un grand problème chez ces lycéens. Maholy se plaint des photocopies sans arrêt. « Des fois, je n'ai pas d'argent sur moi, pourtant nous faisons souvent des photocopies de devoirs ou de leçons », a-t-elle ajouté.

Les élèves représentent l'avenir du pays. Ce sont eux qui formeront les futures générations. Il est essentiel de développer des perspectives de construction de lycées pour assurer une éducation de qualité aux enfants malgaches.