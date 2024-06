Madagascar: Observatoire Safidy - « Les législatives sont une prolongation de la présidentielle»

L'observatoire Safidy constate que les législatives du 29 mai dernier étaient en fait le second tour de la présidentielle. Safidy pointe du doigt les lacunes constatées lors du processus électoral.

Samedi dernier, l'observatoire Safidy a publié sa déclaration préliminaire concernant les élections législatives de la semaine dernière au Cite Ambatonakanga. L'organisation voit les élections législatives comme un second tour de l'élection présidentielle, avec l'opposition affirmant poursuivre sa lutte et les partisans du pouvoir continuant leurs méthodes. Safidy observe néanmoins un processus électoral dans un calme apparent malgré plusieurs incidents.

En fin de semaine, des bureaux des démembrements de la Ceni ont été incendiés dans deux districts. Safidy relève plusieurs autres lacunes du processus électoral, notamment des manoeuvres de mauvaise foi visant à tromper l'électorat. Pour rappel, avec le soutien de l'Union européenne et de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Safidy déploie le plus grand nombre d'observateurs sur tout le territoire. Une déclaration finale est prévue après la proclamation des résultats provisoires définitifs par la Haute Cour Constitutionnelle.

Dans son rapport préliminaire, l'observatoire Safidy constate cependant une légère augmentation du taux de participation des électeurs par rapport aux législatives de 2019 : 41,6% contre 40,71% il y a cinq ans. Toutefois, une nette diminution de ce taux de participation est observée par rapport à la dernière élection présidentielle, où 46,35% des électeurs ont voté.

Pourtant, lors de cette présidentielle, la plupart des membres de l'opposition ont lancé un appel au boycott. Cette fois-ci, ils changent de position et appellent leurs partisans à participer activement aux élections législatives.

Selon Safidy, les régions Androy, Anosy et Amoron'i Mania enregistrent les taux de participation les plus élevés. En revanche, Boeny, Menabe, Sava et Bongolava affichent les taux les plus faibles. Par ailleurs, le rapport de Safidy souligne que la neutralité de l'administration publique et de l'administration électorale est remise en cause, notamment en raison de pratiques jugées partiales par l'organisation. Malgré les nombreuses lacunes constatées, l'observatoire Safidy salue l'initiative de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) concernant l'utilisation des bulletins en braille pour permettre aux non-voyants de voter. Pour l'organisation de la société civile, le fait que les médias soient divisés en deux reste un obstacle majeur à l'accès à une information objective, neutre et instructive.