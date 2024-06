Madagascar: Initiatives citoyennes pour ameliorer le quotidien

L'association La Maison d'Aina a pour leitmotiv : apprendre l'autonomie pour les enfants et les grands.

Elle est fondée et dirigée à Madagascar par Hanta Ramakavelo pour réaliser le rêve de sa fille Aïna. L'association française réunit depuis 20 ans des amis qui soutiennent avec ferveur et rigueur les activités d'éducation et de développement réalisées à Talakimaso, à 60km d'Antananarivo. Nahida Coussonnet-Cé Présidente de l'Association La Maison d'Aïna en France avec toute l'équipe a réuni des ressources techniques et financières pour réaliser un rêve de la communauté : avoir de l'eau courante pour l'école et une solution d'irrigation pour améliorer l'agriculture. Grâce à l'ONG SES Solidarité Eau représentée par Mr Jean Michel Vola, vice-président et l'ingénieur qui a conçu l'infrastructure Mr Dominique Lièvre, ce besoin essentiel pour accélérer et faciliter le quotidien est rendu possible.

Toute infrastructure, aussi petite soit-elle, favorise l'emploi local. Les financements combinés de la Régie des Eaux du Pays d'Aix dirigée par Mr François Laurent, la mairie d'Aix en Provence, la société du Canal de Provence, l'ONG SES et La Maison d'Aina France ont permis de concrétiser l'ouvrage. Un captage de la source alimente un réservoir de 10m3, équipée d'une pompe à énergie solaire. L'eau est remontée de 50m au sommet de la colline où se trouve l'école. Pour le moment c'est l'unique installation de ce type dans la commune de Manjakatompo.

L'implication, la cohésion et la persévérance de toutes les parties prenantes à Madagascar aussi ont transformé le quotidien d'une centaine de familles. Auparavant 5 femmes étaient de corvée pour porter 200l d'eau par jour pour les besoins de la cantine et de l'école. Cela représente 4 heures d'économie en heures et en énergie utilisées autrement. Les enfants y apprennent à aimer la terre et à prendre soin des plantes. On y dessine les rêves afin de les réaliser en se soutenant les uns les autres. Un bel exemple d'initiative citoyenne avec une belle collaboration nord-sud. Après tout, nous sommes tous citoyens du monde !