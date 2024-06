Madagascar: Judo/Interclubs jeunes - Les équipes du Dojudo et de l'Esca sacrées

Place aux jeunes ! Quatre clubs de la capitale ont participé à l'interclubs organisé par la ligue régionale d'Analamanga de judo dimanche au gymnase de l'Académie nationale des sports Ampefiloha.

C'était une compétition par équipe dédiée aux jeunes des catégories minimes, benjamins et cadets. Dans la catégorie espoirs, l'équipe de l'Esca a été sacrée vainqueur devant celles de Saint-Michel, du Dojudo et de La Porte. Chez les avenirs, le trophée est revenu au club Dojudo. Deux équipes de l'Esca finissent respectivement deuxième et troisième. La Porte termine au pied du podium devant Saint-Michel.

Chaque équipe mixte était composée de neuf judokas de chaque catégorie : benjamins, minimes et cadets. Plus de quatre-vingts judokas ont participé au tournoi. Deux autres compétitions interclubs ont eu lieu récemment à Antsirabe et à Nanisana. Ces deux tournois interclubs étaient consacrés aux combats individuels. La compétition de ce week-end était la première pour l'équipe.