Madagascar: Le pays et la Corée du Nord - Deux accords sur les mines et l'agriculture à signer Rafaravavitafika

Madagascar et la Corée comptent renforcer leur partenariat bilatéral dans les secteurs des mines et de l'agriculture. Deux mémorandums d'entente seront signés à cet effet en marge du sommet de Séoul.

Une occasion pour renforcer la coopération avec la Corée. Ce sont les mots de Andry Rajoelina, président de la République, à son arrivée à l'aéroport de Séoul, capitale coréenne, hier. Dès sa sortie de l'avion, le chef de l'État a affirmé les objectifs de Madagascar dans sa participation au sommet Corée - Afrique qui démarre demain.

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre Madagascar et la Corée, deux secteurs seront sous les projecteurs durant ce déplacement présidentiel à Séoul. Il s'agit des mines et de l'agriculture. Deux mémorandums d'entente seront signés à cet effet. Aussi, un protocole d'accord sur la coopération dans le cadre du partenariat sur les "minéraux critiques", sera l'un des deux actes à signer entre Madagascar et la Corée du Sud.

"Le renforcement du partenariat bilatéral global dans le domaine des minéraux critiques", est l'objectif de ce protocole d'accord. Ceci, au motif que "les minéraux critiques constituent l'avenir de l'économie verte et numérique". Il s'agit des ressources minières "essentielles" à la construction des infrastructures pour la transition énergétique et l'industrie numérique. Les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries des véhicules électriques et des smartphones, les écrans tactiles et les fibres optiques sont des exemples d'équipements faits à base de minéraux critiques.

Du fait des enjeux dans le domaine de l'économie verte et numérique, les minéraux critiques revêtent un caractère stratégique. Le cobalt, le nickel, le chrome sont, entre autres, classés dans cette catégorie. "Le développement technologique et l'élaboration de projets d'exploitation conjoints, le transfert de compétences, basé sur le principe d'avantages mutuels, d'égalité et de réciprocité", sont prévus dans le projet de l'acte à signer à Séoul.

Le second document qui sera signé entre Madagascar et la Corée, en marge du sommet de Séoul, est un mémorandum d'entente dans le domaine de l'agriculture. Selon les explications, "ce protocole d'accord vise à améliorer la productivité du riz à Madagascar en tirant parti de l'expertise coréenne". Dans les perspectives d'action qui découleront de cet acte figure "la mise en place de complexes de production rizicole en utilisant des technologies coréennes avancées".

Parmi les objectifs de ce mémorandum d'entente figure aussi la mise en oeuvre de projets "pour améliorer les systèmes de production et d'approvisionnement en semences pour augmenter la productivité". Il sera aussi question de renforcer les capacités des professionnels agricoles malgaches à travers des formations et des échanges de connaissances.

Industrialisation

À son arrivée à Séoul, hier, le président de la République, accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, a été accueilli par Lee Moon-hee, vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen. Durant leur bref entretien dans l'un des salons d'honneur de l'aéroport international d'Incheon, le président de la République a mis l'accent sur l'importance de l'industrialisation dans la politique de développement de Madagascar. Il s'agit justement de l'un des trois piliers de la Politique générale de l'État.

"Le développement du secteur de l'industrie est un défi majeur pour Madagascar, puisque notre ambition est de produire localement tout ce dont les Malgaches ont besoin", souligne ainsi le locataire d'Iavoloha. Selon ses dires, l'industrialisation figure aussi parmi les domaines sur lesquels la Grande île souhaite avoir une coopération renforcée avec la Corée, tout comme dans le secteur des nouvelles technologies.

Le président de la République a également exprimé son intérêt particulier pour la technique d'approvisionnement en eau potable à Séoul. De plus, sur une liste proposée par les autorités coréennes, il a choisi de visiter une station d'épuration d'eau de Séoul. La ville étant un des exemples mondiaux dans le domaine de la gestion de l'eau. Un partage de compétences et de technologies en la matière est également envisageable.

Le planning présidentiel durant son séjour en terre coréenne est relativement serré. Sa semaine marathon démarrera par une rencontre avec la diaspora malgache sur place. Elles sont près d'une quarantaine, composées entre autres de religieux et d'étudiants en ingénierie.