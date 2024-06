Madagascar: Fenoarivo Atsinanana - Acte de barbarie sur une fillette de neuf ans

Un homme de vingt-cinq ans s'est déchaîné avec violence sur une fillette de neuf ans. L'enfant est dans un état préoccupant.

Acte de barbarie à Fenoarivo Atsinanana. Une petite fille âgée d'à peine neuf ans et demi a été sauvagement violée par un individu âgé d'environ vingt-cinq ans. Dans un état préoccupant, l'enfant a dû être évacuée sur Toamasina pour être placé sous soins intensifs dans un centre spécialisé. Le constat du médecin fait froid dans le dos. La petite fille a subi une agression sexuelle avec grande violence et l'auteur s'est déchaîné sur elle sans aucune pitié. Les conclusions révèlent qu'une pénétration anale a été pratiquée sur la petite fille. Elle a été transportée en taxi-brousse vers Toamasina faute de moyens pour l'évacuer en ambulance jusqu'à cette ville. La gamine est encore entre les mains des médecins et des personnes sensibles à son calvaire se sont précipitées pour lui apporter leur soutien.

L'acte a été commis à Sahavola, un quartier situé dans l'agglomération centrale de la ville de Fenoarivo Atsinanana.

Arrestation

Habitant avec sa famille, l'enfant et ses proches ont leur maison située non loin d'une discothèque. Issue d'une famille au revenu modeste, la petite ramasse hebdomadairement des objets récupérables dans les environs, c'est alors qu'elle est tombée sur l'agresseur qui n'a pas hésité à saisir l'occasion et abuser d'elle.

Dans un état critique, la fillette a été sans tarder conduite au centre hospitalier de référence de la région Analanjirofo où elle a été placée sous soins intensifs. Bien que les médecins aient tout tenté pour la soigner sur place, son état nécessitait un transfert à Toamasina pour des interventions plus délicates. De son côté, la police n'a pas tardé à prendre l'affaire en main. Le violeur a été arrêté et placé en garde à vue. Un acte de vindicte populaire a été évité. Le résultat de son passage au parquet près tribunal de première instance à Fenoarivo Atsinanana est attendu.