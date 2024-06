Congo-Kinshasa: A la tête de sa nouvelle équipe, Judith Suminwa Tuluka - Vers le baptême de feu devant l'Assemblée Nationale !

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Président de la République réélu et investi

Vital Kamerhe et Judith Suminwa, l'une des premières poignées des mains...

Evitez le spectre hideux d'une session extraordinaire inutilement onéreuse. Evitez également de pérenniser le régime d'intérim au sein de différents Ministères, y compris, à la Primature, jusqu'en septembre 2024, s'il faut attendre encore la prochaine session ordinaire qui, elle, sera essentiellement budgétaire à l'exception, évidemment, du traitement de quelques premiers arriérés de cette nouvelle législature, 2023-2028. Optez pour le juste milieu ! Et, donc, d'ici le 15 juin 2024, au plus tard, Judith Suminwa Tuluka et son équipe gouvernementale doivent être investies devant l'Assemblée Nationale.

Programme d'action ?

Pour ce faire, dans la perspective de faire face à ce premier baptême de feu devant les Députés Nationaux, ils sont tenus d'apprêter le programme d'action gouvernementale, de le présenter et convaincre les Députés Nationaux qui, déjà, sont eux-mêmes surchauffés par des dissensions internes au sein des Partis et Regroupements Politiques.

Normalement, un tel programme d'action, s'il est réaliste et mesuré, serait calqué sur les six engagements majeurs que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Président de la République, avait, lui-même, annoncés, le 20 janvier 2024, lors de sa propre investiture au Stade de Martyrs de la Pentecôte, en plein coeur de Kinshasa, la Capitale de la RD. Congo.

%

Ceci permettrait d'éviter, à coup sûr, le développement d'un langage ambivalent entre les options claires définies par le Chef de l'Etat, pour remporter, haut la main, les élections du 20 décembre 2023 pour avoir ainsi son deuxième mandat et les grandes lignes programmatiques de leur mise en oeuvre adoptées au niveau du tout nouveau gouvernement oeuvrant, désormais, sous la bannière de Judith Suminwa Tuluka.

D'où, la tâche de la nouvelle Première Ministre paraît aisée, au regard de ce décor planté et qui a été, du reste, renforcé par les consultations de M. Augustin Kabuya, l'Informateur, et le travail abattu par elle-même, depuis sa nomination, il y a plus de deux mois en tant que nouvelle locataire de l'Hôtel du Gouvernement dont elle s'apprête fiévreusement à récupérer les clés détenues jusqu'ici, par Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, son prédécesseur.

Rappel des faits

Nommée le 1er avril 2024, Judith Suminwa Tuluka n'aura eu d'équipe gouvernementale qu'aux premières heures de ce mercredi 29 mai 2024, après d'âpres tractations entre les parties prenantes et la publication, par Félix Tshisekedi, le Président de la République, de l'Ordonnance y afférente.

A bras ouverts, Kamerhe et les Députés Nationaux en attente

Investir le Gouvernement Suminwa avant la fin de cette session ordinaire de mars 2024 qui, en principe, devra se clôturer, le 15 juin prochain, soit dans un peu moins de deux semaines. Tel est, en tout cas, le pari de Vital Kamerhe, le nouveau Président de l'Assemblée Nationale.

Car, tout compte fait, pour lui, le Gouvernement doit se mettre rapidement au travail, pour matérialiser la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'améliorer les conditions de vie des Congolais, à travers l'exécution de son programme quinquennal.

A pied d'oeuvre...

Mercredi 29 mai 2024, lors de la toute première plénière, Vital Kamerhe a, en effet, dévoilé le chronogramme des activités assorti d'un calendrier qui prévoit plusieurs matières dont l'examen et l'adoption du programme d'action ainsi que l'investiture du nouveau Gouvernement.

"Dès lors, conformément aux prescrits de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés de plein pied dans la première session ordinaire qui s'achève 15 juin prochain. Avant la clôture de cette session, le Bureau a élaboré le calendrier des activités qui prévoient les matières, ci-après :

1. Mise en place des groupes parlementaires et commissions permanentes ainsi que la commission des sages;

2. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée Nationale pour l'exercice 2025;

3. Examen et approbation du programme du Gouvernement suivi de son investiture;

4. Examen du réquisitoire du procureur général de la Cour de cassation aux fins d'instruction », a déclaré M. Vital Kamerhe, ce jour-là.

Puis, il avait insisté sur la mise en place rapide des Groupes Parlementaires, des Commissions Permanentes et de la Commission des sages, pour se conformer aux dispositions de l'article 22 du Règlement Intérieur de cette chambre parlementaire, en ce qui concerne les organes de l'Assemblée Nationale.

A ce stade, seuls deux organes de l'Assemblée Nationale sont déjà constitués, à savoir, l'Assemblée Plénière qui existe depuis la validation des mandats des Députés Nationaux et le Bureau définitif nouvellement installé.

« A cet effet, nous allons commencer par les groupes parlementaires. Car, leur existence a une incidence sur la composition de trois autres organes, au regard des articles 47, 64, alinéa 2 et 65, alinéa 1er du Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale », a-t-il, par ailleurs, indiqué, tout en rappelant aux Députés Nationaux, l'importance du respect de l'heure.

Et, par conséquent, ils dont décidé, séance tenante, d'ouvrir les plénières sans attendre les retardataires.