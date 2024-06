Algérie: Président de la République - Il y a une ferme volonté politique pour construire un Etat démocratique et social fort

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu'il y avait une ferme volonté politique pour construire un Etat démocratique et social fort, par fidélité aux sacrifices des Chouhada et en réponse aux aspirations du peuple algérien.

"Nous construirons un Etat démocratique et social fort qui consacre le principe de la consultation et garantit, au peuple, une répartition équitable des richesses du pays", a assuré le Président de la République lors de sa rencontre avec les citoyens et les notables de Khenchela, dans le cadre de sa visite, jeudi dernier, dans cette wilaya, diffusée, dimanche soir sur les chaines télévisées et radiophoniques nationales.

Il a indiqué que "la véritable démocratie commence par les Assemblées élues", soulignant à ce propos la nécessité de "procéder à la révision du découpage administratif de façon scientifique et non aléatoire, outre la révision des codes communal et de wilaya afin de conférer de larges prérogatives aux présidents des Assemblées populaires communales et de wilaya, et la révision des capacités financières des communes".

Dans ce cadre, le Président de la République a affirmé qu'il y a une "forte volonté politique pour poursuivre les réformes économiques jusqu'à ce que l'économie algérienne atteigne la première ou la deuxième place en Afrique, et que l'on puisse disposer d'une économie forte garantissant la prospérité des citoyens".

Il a ajouté que le développement auquel aspire tout un chacun est celui qui "assure l'équité entre l'ensemble des régions du pays, en comptant sur l'investissement national en premier lieu". Il a révélé que les demandes d'investissement national "sont en hausse continue et dépassent les 7.000 demandes".

Répondant aux préoccupations et aux propositions des notables et des citoyens de Khenchela, le Président de la République a relevé que le programme complémentaire de développement dont a bénéficié la wilaya était à même d'"éliminer les disparités et de désenclaver cette wilaya".

Le Président de la République s'est engagé à concrétiser la plupart des propositions des habitants de la wilaya, qui, a-t-il dit, "rejoignent les efforts des pouvoirs publics visant à booster le développement dans cette wilaya, à condition que ces projets soient soumis à des études de faisabilité approfondies".

Il s'est, également, engagé, à revoir la tarification de l'électricité et a donné son accord de principe pour la réalisation de barrages dans la région, et la création d'une annexe universitaire pour l'enseignement de la médecine à la prochaine rentrée universitaire.

Pour le sport, le Président de la République s'est engagé à soutenir l'équipe de l'USM Khenchela, en facilitant la conclusion d'un contrat de sponsoring, lui souhaitant plein succès pour la prochaine saison.