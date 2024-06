Algérie: BEM-juin 2024 - Déroulement des épreuves dans de bonnes conditions d'organisation dans les wilaya du sud du pays

OUARGLA — Les épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session juin 2024, lancées lundi matin, se déroulent dans de bonnes conditions d'organisation à travers les centres d'examen des wilayas du Sud du pays, ont constaté les correspondants de l'APS.

Lancées par les autorités locales en présence de partenaires sociaux du secteur de l'Education nationale, ces épreuves concernent plus de 52.000 candidats, des deux sexes, dont des personnes aux besoins spécifiques et des pensionnaires des établissements pénitentiaires.

Les candidats sont répartis sur plus de 215 centres d'examen encadrés par plus de 15.080 surveillants mobilisés à travers les wilayas d'Ouargla, Timimoun, Djanet, El-Méniaâ, Tindouf, Touggourt, El-Meghaïer, Béchar, Ghardaïa, Tamanrasset, In-Salah, Laghouat, El-Oued, et Adrar, ont indiqué les services des directions locales de l'Education nationale.

Diverses commodités ont été mises en place pour offrir de bonnes conditions aux candidats, notamment les moyens de climatisation en plus de la mobilisation du corps médical, des centres de restauration, des moyens de transport pour les candidats issus des zones enclavées, en sus de l'encadrement sécuritaire, en présence des services de la Protection civile.

Et par souci de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement des examens, organisés en période des grandes chaleurs dans les wilayas du Sud du pays, l'on relève également la mobilisation des transformateurs électriques supplémentaires et des équipes techniques d'intervention de l'entreprise de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz), pour assurer l'alimentation électrique régulière des centres d'examen.

Dans la wilaya d'Ouargla, où le coup d'envoi des épreuves a été donné par les autorités locales depuis le centre d'examen ouvert au lycée Abdelmajid Boumada au chef-lieu de wilaya, 9.637 candidats, se sont rendus aux 38 centres d'examen, sachant qu'un centre de correction a été retenu au niveau du lycée "Colonel Si Cherif Ali Mellah", selon les données fournies par la direction locale de l'Education nationale.

Un total de 3.808 candidats, dont 41 libres, se sont présentés aux 18 centres d'examen mobilisés à travers la wilaya de Tamanrasset pour subir leurs épreuves.

Dans la wilaya de Tindouf, pas moins de 1.405 candidats, dont 60 libres, répartis sur huit (8) centres, se sont présentés aux épreuves du BEM, a affirmé le directeur de l'Education nationale, Djamel Sennani.

A El-Meniaâ, 2.000 candidats dont 195 composent à titre libre étaient au rendez-vous au niveau des sept (7) centres mobilisés et encadrés par 623 surveillants, dans les communes d'El-Meniaâ, Hassi El-Gara et de Hassi Lefhal.

Notons à ce titre qu'un centre de correction vient d'être retenu, pour la première fois, dans la wilaya d'El-Meniaâ au niveau du CEM "Chahid Allan Brahim", chef lieu de la wilaya.

Au total, 518 candidats de la wilaya de Djanet ont été au rendez-vous des épreuves du BEM au niveau des quatre (4) centres d'examen ouverts pour la circonstance, dont deux (2) centres à Djanet et les deux (2) autres dans la commune de Bordj El-Houas, supervisés par 228 encadreurs.

Un plan de transport a été mis en place au profit des candidats en sus de la mobilisation de 32 surveillants et de quatre (4) centres de réserve, ont indiqué les responsables locaux de l'Education nationale.

Dans la wilaya de Touggourt, 7.979 candidats, dont 96 libres, 39 candidats de l'établissement pénitentiaire, se sont présentés aux 33 centres d'examen du BEM, en sus d'un centre de collecte des copies et d'un autre de correction.

A Timimoun, 3.894 candidats, dont 35 composent à titre libre, encadrés par 860 personnes, s'étaient présentés aux 16 centres d'examen, dont deux nouveaux centres au chef lieu de la wilaya et un autre dans la commune de Deldoul pour épargner aux candidats de ces régions les déplacements, a indiqué le directeur de l'Education nationale, Fayçal Remadniya.

Dans la wilaya de Béchar, pas moins de 6.830 candidats, dont 161 libres, et sept (7) autres de nationalités étrangères, composent au niveau de 29 centres d'examen, encadrés de 1.932 personnes, dont 29 psychopédagogues.

L'on relève également que 9.765 candidats, dont 52 libres, et d'autres des écoles privées, et de l'enseignement à distance, se sont présentés au niveau des 35 centres d'examen mobilisés dans la wilaya de Ghardaïa.

La wilaya d'El-Meghaïer recense pour ces épreuves un total de 4.129 candidats, dont 27 libres, répartis sur 22 centres d'examen, encadrés par 1.170 personnes, a indiqué le directeur de l'Education nationale, Nasreddine Atallah.

Dans la wilaya d'In Salah, 1.500 candidats dont 7 candidats libres composent au niveau de 8 centres d'examen, supervisés par 600 encadreurs.