Algérie: Saïda - Zreb donne le coup d'envoi des épreuves du BEM pour les détenus

SAIDA — Le Directeur général de l'Administration pénitentiaire et de réinsertion, Essaïd Zreb a donné, lundi depuis Saïda, le coup d'envoi des examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) (session de juin 2024) pour les détenus.

Accompagné du wali de Saïda, Amoumen Mermouri, et des autorités civiles et militaires, M. Zreb a procédé à l'ouverture des plis des sujets de l'examen de la langue arabe à l'établissement de rééducation et de réinsertion de la commune de Aïn Lahdjar.

Il a indiqué à la presse que le choix de l'établissement de rééducation et de réinsertion de Aïn Lahdjar pour donner le coup d'envoi des épreuves du BEM intervient "pour affirmer et donner la véritable image du rôle des établissements pénitentiaires au niveau national pour la réforme, la réhabilitation et l'enseignement des détenus, en vue de les préparer, après l'expiration de leurs peines, à s'intégrer dans la société".

Le même responsable a salué les efforts fournis, durant la période d'incarcération, en matière de sensibilisation, des programmes et activités constructives, à l'instar de l'enseignement, la formation et l'orientation religieuse, en plus des programmes culturels, sportifs et de divertissement permettant aux détenus d'évaluer leurs connaissances scientifiques et leurs capacités et d'élever leur niveau d'instruction.

Il a souligné que la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion enregistre 5.430 détenus, dont 73 filles, inscrits pour l'examen du BEM pour l'année scolaire 2023-2024, répartis sur 54 établissements pénitentiaires à travers le territoire national et agréés par le ministère de l'Education nationale comme centres d'examen.

Ces épreuves sont organisées sous la supervision de l'Office national des examens et concours et encadrées par des enseignants relevant du secteur de l'Education nationale, conformément à la convention signée entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Justice, a ajouté M. Zreb, qui a signalé que la Direction générale recense 44.845 détenus ayant suivi des cours, durant l'année en cours dans les trois paliers, encadrés par 1.273 enseignants.