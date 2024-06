Cote d'Ivoire: 1ère édition de génies en herbe à Agnibilekrou- Le Cns sensibilise les écoliers sur le travail des enfants

La grande finale de la 1ère édition du concours inter-écoles "Génies en Herbe" s’est déroulée, le vendredi 31 mai 2024, à la salle des fêtes de la mairie d’Agnibilekrou. Initié par le capitaine Soro Kassoum, Directeur départemental des eaux et forêts et président du comité d’organisation, ce concours a abordé les notions d’environnement, le civisme et le travail des enfants. L’information est rapportée par les services du Cabinet de la Première Dame de Côte d’Ivoire ; Dominique Ouattara. Cette cérémonie a été organisée en collaboration avec le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail, l’exploitation et le travail des enfants (Cns), l’inspection de l’enseignement préscolaire et primaire (Iep) d’Agnibilekrou, l’Ong Initiative Africaine pour la Protection de l’Environnement et la Santé (INAPES) et la mairie d’Agnibilekrou

Selon notre source, l’événement, qui a mobilisé au total 76 écoles du département sur une période de 16 semaines, a enregistré comme finalistes trois écoles à savoir Epp Damé 1, Epp Mairie Nord, et Epp Manzanouan 4. Notons également que les écoles du département d’Agnibilekrou ont été en compétition pour déterminer l'établissement la plus verte et la plus propre.

A cette occasion, la Première Dame a généreusement offert près de 200 kits scolaires, des tee-shirts, et des tablettes éducatives pour les meilleurs élèves des 3 meilleurs écoles du concours, marquant ainsi son soutien pour l’éducation des jeunes. M. Amani Michel Ange, représentant de la Première Dame, a également offert des kits de sensibilisation à M. Attry Urbain, sous-préfet de Damé et aux membres du corps enseignant.

M. Amani Michel Ange, consultant national en charge de la lutte contre le Travail des Enfants et représentant de la Première Dame, a profité de cette occasion pour sensibiliser les enfants et les participants aux dangers du travail des enfants. Il a souligné l'importance de protéger les enfants contre toute forme de travail dangereux et a rappelé que, selon les conventions internationales, un enfant est une personne de moins de 18 ans.

M. Amani Michel Ange a exhorté les autorités locales et tous les participants à devenir des acteurs actifs dans la lutte contre le travail des enfants. Il a également souligné l'engagement de la Première Dame non seulement pour cette cause mais aussi pour la protection de l’environnement, rappelant ainsi l'importance de la responsabilité collective pour un avenir meilleur pour les enfants.

M. Attry Urbain, sous-préfet de Damé et représentant du Préfet de Région, a remercié la Première Dame pour ses actions en faveur de l’épanouissement des enfants. Pour le représentant du Préfet de la Région d’Agnibilekrou, les questions abordées lors de ce concours sont d’importances capitales. Pour lui, il important qu’elles soient inculquées très tôt aux enfants.