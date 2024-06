Ile Maurice: Changement de cap pour Ezra Jhuboo

La fièvre politique a déjà atteint une bonne partie de la population. Ezra Jhuboo, l'ancien député du Parti travailliste, n'est certainement pas immunisé, mais depuis les élections générales de 2019, il se consacre aux projets initiés par sa compagnie, Trimetys, dont il est le cofondateur et président, aux côtés de son frère, Kian, pour transformer une partie de leurs biens à Tamarin en smart city, connue sous le nom de Cap Tamarin.

Les promoteurs de cette smart city veulent se démarquer des autres projets du même genre. Ils imaginent une ville intégrée dans les villages de Tamarin et de Rivière-Noire où les résidents et les employés des différents secteurs côtoient les riverains. Un parc aménagé sur la propriété privée est le symbole même de ce concept inclusif. Un petit amphithéâtre y a également été dressé pour des spectacles et des concerts.

La pelouse verdoyante est aussi appropriée pour certains types d'activités autorisées par la direction. Ceux qui sont au parc peuvent également se rendre à la plage pour côtoyer les pêcheurs et d'autres riverains ou encore pour pratiquer une activité nautique. Il est également possible de faire du kayak sur la rivière serpentant à côté.

«Les résidents ainsi que les habitants de la région pourront profiter du lieu qui donne accès à la plage, à la rivière et aux autres facilités», maintient Ezra Jhuboo, debout sur une pelouse regardant les différentes infrastructures dressées dans son champ de vision. Le centre sportif Riverland est juste à côté, permettant aux résidents et aux habitants de la région de s'adonner à leurs sports favoris.

Le terrain de football est même disponible pour les enfants fréquentant l'école de foot de la localité. Ce complexe sportif est un des tout premiers projets de la société avec l'école privée Paul et Virginie. «Nous ne voulons pas de gated community. Nous avons également un accord avec le groupe Médine qui a un campus universitaire dans la région de Cascavelle», annonce le promoteur.

Des travaux sont en cours à quelques mètres de là pour de nouveaux appartements. Ils sont à un jet de pierre du centre commercial Tamarin Coeur de Ville, abritant le supermarché de la franchise U, des boutiques, des restaurants, une pharmacie, notamment. Des travaux sont aussi en cours juste à côté de ce centre commercial. Ce nouveau bâtiment abritera des bureaux pour des activités financières et bancaires. Toujours dans les environs, un bâtiment a été construit pour Life Together, du groupe IBL, qui offre un service de santé tout comme la clinique C-Care Tamarin qui fournit également des soins aux malades.

«Nous voulions un développement harmonieux entre le commercial, le résidentiel, l'environnement et un lieu pour travailler. Nous voulions tirer le meilleur du développement urbain et rural», ajoute pour sa part Kian. Son frère Ezra affirme que tout est à la portée des résidents de cette smart city. Il y a même un service vétérinaire, un espace pour la décoration intérieure et extérieure et une pépinière.

Ezra Jhuboo est conscient que trop de béton et d'asphalte tuerait le concept que son groupe a en tête. D'où la présence d'un parc récréatif et de nombreux «poumons verts» dans les différents quartiers. De plus, le groupe a réalisé un bassin pour récolter toute l'eau de pluie en provenance du système de drains.

«Cette eau de pluie se déversait auparavant directement dans la rivière, transportant de la boue polluante, des déchets plastiques ainsi que des résidus de pneus et d'huiles. Désormais, grâce au bassin de traitement de ces eaux pluviales, ce n'est que l'overflow filtré qui alimente la rivière. La dimension écologique et socio-économique est au coeur de notre projet et nous sommes persuadés qu'en respectant ces principes de développement durable, nous construisons un centreville qui rassemble le meilleur de la vie urbaine et côtière.»