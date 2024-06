Sénégal: Chérif Ndiaye - 'Pas de temps à perdre'

Dakar — L'attaquant sénégalais de l'Étoile Rouge Belgrade (Serbie), Chérif Ndiaye, convoqué pour la première fois en équipe nationale en perspective des deux prochaines des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, se dit décidé à travailler dur pour gagner sa place chez les Lions.

"Pour rester en équipe nationale, il faudra travailler. Il n'y a pas de temps à perdre. Je donnerai le meilleur de moi-même et profiterai des minutes que j'obtiendrai sur le terrain pour saisir ma chance", a-t-il déclaré.

"Je suis arrivé en sélection avec une mentalité de fer. Je suis venu ici pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. J'ai aujourd'hui l'opportunité d'être ici, donc je ne veux plus sortir du groupe", a dit Chérif Ndiaye à des journalistes, à la fin de la séance d'entraînement du jour de l'équipe nationale.

Âgé de 28 ans et formé à HLM Grand-Yoff FC, le sociétaire de l'Étoile Rouge Belgrade dit avoir été "très bien accueilli [dans la Tanière des Lions]. On m'a mis à l'aise", a-t-il déclaré.

"Que je joue attaquant, milieu, défenseur ou même gardien, je suis prêt. Je n'ai pas mendié pour arriver ici (en équipe nationale). J'ai fait mes preuves, c'est pourquoi on m'a appelé", a-t-il dit.

"Je ne me focalise pas sur ce que les autres joueurs font. Moi, c'est Chérif Ndiaye, je suis là pour prouver", a insisté l'attaquant des Lions, disant considérer l'équipe nationale comme "une famille".

Il conclut : "Que je marque ou qu'un autre le fasse, l'essentiel, c'est de prendre les 3 points. On a deux matchs importants pour le peuple et pour nous. Si on a l'opportunité de marquer, on va le faire. Au cas contraire, on va faire marquer les autres. On est une équipe".

Chérif Ndiaye a été appelé pour la première fois en équipe nationale A pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde 2026 de football.

Dans ce cadre, le Sénégal sera opposé à la République démocratique du Congo (RDC), jeudi 6 juin, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant de se déplacer en Mauritanie, le 9 juin du même mois, pour jouer les locaux, à Nouakchott.

Ndiaye, crédité d'une bonne saison cette année, a marqué 24 buts pour 5 passes décisives en 28 matchs de Jelen SuperLiga, le champion d'élite de Serbie.