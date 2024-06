Sénégal: Bambey / Journée nationale d'investissement humain - Une contribution à l'économie immédiate locale

Le ministre de la Microfinance et de l'Economie solidaire a procédé au lancement de la Journée nationale d'investissement humain au niveau de la gare routière de Bambey. Alioune Dione estime que cette journée est une contribution à l'économie immédiate locale.

La Journée nationale d'investissement humain «Setal Sunu Réew» constitue, selon le ministre de la Microfinance et de l'Economie solidaire, est une contribution à l'économie immédiate locale. Alioune Dione, qui procédait au lancement de cette initiative à la gare routière de Bambey, déclare : «l'impact de cette journée est assez considérable dans le développement. Nous avons l'Etat central, nous avons l'Etat déconcentré, avec les chefs de services de l'État et le niveau déconcentré avec les élus locaux.

Et nous avons les populations et les citoyens de manière générale, à qui toutes ces actions sont destinées. De ce point de vue, quand on mène une action citoyenne, c'est une manière de contribuer au développement, à travers la fiscalité, à travers des taxes. Ce que nous faisons ici, nous pouvons le considérer comme une sorte de contribution citoyenne qui peut être non monétaire mais qui, par ailleurs, a un impactant sur les finances publiques.

Par exemple, si on évaluait ce que nous avons réalisé en terme de moyens, en terme de moyens logistiques et en terme de moyens matériels, cela allait avoisiner plusieurs millions de francs. Tout le monde va se rendre compte qu'on a contribué à une réalisation à une valeur de plus de 50 millions et qui n'a pas fait l'objet de dépenses, que chacun a senti de manière individuelle. C'est ce que j'appelle l'économie immédiate.

En, effet si cette action de nettoiement était confiée à une entreprise, elle aurait coûté plusieurs millions a la commune», a-t-il conclu. La gare routière de Bambey, le quartier Léona, sont entre autres sites ciblés par le ministre de la Microfinance et de l'Economie solidaire, accompagné par Madame le préfet, Aïssatou Touré Ba, ainsi que le maire de la ville de Bambey.