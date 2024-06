Sénégal: Kaolack / Journée nationale de nettoiement dans les écoles et pénitences - Un lot de 200 bacs à ordures offert à l'IA et au GMI

Dans le cadre du partenariat entre la structure citoyenne « 72h du Sine-Saloum » et l'Inspection d'académie (IA) de Kaolack, le promoteur du Festival d'appui et de soutien aux institutions et populations de la région de Kaolack, Fallou Kébé, a offert, samedi 1er juin dernier, un important lot de matériel de collecte de déchets solides. Composé essentiellement de 200 bacs à ordures dont 150 pour l'Inspection académique et 50 autres unités pour le détachement du Groupement mobile d'intervention de la Police nationale (GMI) basé à Kaolack, ce matériel, comme prévu par son donateur, va accompagner les établissements scolaires de Kaolack et le cantonnement policier à développer leurs systèmes de collecte au sein de leurs foyers respectifs.

Dans le contexte actuel, ce geste est aussi une réponse à l'appel du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. « Si le président de la République lance un appel solennel à toute la population sénégalaise, les jeunes en particulier, nous n'avons plus autre préoccupation que de mobiliser toutes les forces vives de la commune de Kaolack, le monde sportif de manière générale, pour nous joindre dans cet esprit patriotique et marquer une pertinente contribution de la jeunesse au processus de formation à la citoyenneté dans notre pays » a indiqué le président de l'Asc Saloum de Kaolack.

Il s'agit, par-là, de montrer aux jeunes générations la voie à suivre et les comportements auxquels à adopter pour être utile à son pays et soigner son environnement. Ainsi, après le marché central, les établissements scolaires et les cantonnements militaires et paramilitaires qui ont tous été dotés en équipements du genre, le programme « 72h du Sine-Saloum », comme l'indique son promoteur Fallou Kébé, entend poursuivre ses actions de citoyenneté partout au niveau des sites censés accueillir du monde, afin de parachever un volet essentiel de son programme d'actions, celui de contribuer délicatement au programme d'assainissement de la commune de Kaolack et la lutte contre les maladies liées à l'insalubrité.