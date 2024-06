Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Juin 2024

Côte d’Ivoire : Cepe 2024 - Le champion du monde de la dictée obtient 164.76 / 170 points

Krecoum Loevan, champion du monde de dictée, vient de décrocher l’examen du Certificat d’études primaires élémentaires (Cepe) avec 164.76 /170 points. Avec une mention très bien, le petit génie a eu une moyenne de 19.17/20 avec 20/20 en dictée et 50/50 en mathématiques. Pour rappel, lors de la 33e édition du concours international de dictée PGL (Paul Gérin-Lajoie), Krecoum Loevan a fait flotter le drapeau ivoirien dans le ciel canadien, le 19 mai, à Québec. En compétition avec 70 autres enfants venus de plusieurs pays du monde, l’Ivoirien a terminé grand vainqueur dans la catégorie primaire de ce concours de dictée. (Source : fratmat.info)

Niger : Coopération- Rencontre d’échanges à Niamey entre le Premier ministre et une délégation Russe

Le Premier ministre, Ministre de l’économie et des finances du Niger, M. Ali Mahamane Zeine, a reçu, ce dimanche 02 Juin 2024 à son cabinet, une délégation russe conduite par le Vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le Colonel Général EVKOUROV LUNUS-BEK. Plusieurs sujets ont été discutés au cours de cette rencontre entrant dans le cadre de la coopération Nigero-Russe dans le but de relancer cette coopération dans plusieurs domaines comme la défense, la lutte contre la cybercriminalité, la télécommunication, mais aussi dans le domaine du pétrole, des mines et de l’énergie. (Source : aniamey)

Burkina Faso : Affaires- Abidjan et Abidjan stoppent SNEDAI

Comme la Côte d’Ivoire, qui n’a pas renouvelé le contrat d’édition des cartes CMU, le gouvernement burkinabè ne renouvellera pas lui non plus son contrat avec le groupe SNEDAI d'Adama Bictogo, l’homme d'affaires et président du parlement ivoirien. Cette décision signe la fin d'un partenariat qui durait depuis une dizaine d’années entre les deux parties pour l’établissement des documents administratifs. Les autorités du Burkina Faso ont critiqué le rendement de SNEDAI pour son incapacité à honorer ses engagements sur le nombre de cartes à produire. Sur une prévision de 3 050 000 cartes, seulement 1 945 077 avaient été produites à la date d'échéance du contrat. En conséquence, le Burkina Faso a choisi de se tourner vers un nouveau partenaire, Alliance & Co, pour continuer la production de cartes consulaires sécurisées en PPP. Les ministres chargés du dossier ont reçu des instructions pour résoudre les obligations contractuelles restantes avec SNEDAI-Burkina. (Source : Afrique sur 7)

Congo Brazzaville : Diplomatie/ pour évoquer la crise libyenne - Le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov chez Sassou- Nguesso

Le ministre des Affaires étrangères russe est attendu ce lundi 3 juin 2024 au Congo-Brazzaville dans le cadre d’une visite officielle de deux jours. Selon les services diplomatiques congolais, cette deuxième visite de Sergueï Lavrov au Congo après celle de juillet 2022 devrait être dominée par la crise inter-libyenne.Serguei Lavrov, sera accueilli ce lundi soir par son homologue congolais, Jean-Claude Gakosso, à Ollombo, près d’Oyo. Il s'agit du fief du Chef de l’État congolais, Denis Sassou-Nguesso, situé à 400 kilomètres au nord de Brazzaville. Selon une source diplomatique qui a requis l’anonymat, le ministre russe animera une conférence de presse dans la journée du mardi. (Source : Rfi)

Guinée : Gestion de la Transition- Des partis politiques et Faîtières de la société civile font une recommandation au Cnrd

« La préservation de la paix et la quiétude sociale en Guinée pendant cette période transitoire, reste une préoccupation majeure des acteurs sociopolitiques réunis au sein de la Conférence des Coalitions Politiques et Faitières (Ccpf). La Conférence des Coalitions Politiques et Faitières (Ccpf) reste et demeure fidèle à sa vocation de départ qui consiste à apporter sa contribution habituelle au Cnrd et à son Gouvernement pour une transition inclusive, apaisée et réussie, en vue de l’organisation des élections libres et transparentes dont les résultats ne souffriront d’aucune contestation. (Source : Aminata)

Maroc : Hajj 1445 - Arrivée de plus de 18.000 pèlerins marocains aux lieux saints de l'Islam

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq a indiqué, lundi à Rabat, que 18.119 pèlerins des 22.500 pèlerins de l’organisation officielle sont arrivés aux lieux saints pour accomplir le rite du pèlerinage au titre de l’année 1445 H. Répondant à des questions orales à la Chambre des représentants sur l’organisation de la présente saison du Hajj, le ministre a relevé que 12.040 pèlerins sont arrivés à la Mecque, alors que 6.079 autres ont gagné Médine, notant que le dernier vol direct vers Médine a eu lieu le lundi03 Juin 2024.(Source : Hespress)

Sénégal : Paiement des impôts - Une multinationale épinglée pour fraude fiscale

L'administration fiscale sénégalaise réclame 4,210 milliards de FCFA à la société pharmaceutique Novartis, suite à un contrôle fiscal révélant une fraude, a-t-on appris ce 03 juin 2024.Novartis Sénégal fait l'objet d'un redressement fiscal, avec des impôts impayés s'élevant à plus de 4,210 milliards FCFA, dont plus d'un milliard pour la Tva.Cette entreprise conteste les accusations et a saisi la justice. Les deux parties se retrouvent au tribunal ce lundi 3 juin, suite à une opposition déposée par la société pharmaceutique. (Source : adakar.com)

Rca : Suite à un litige foncier - Une vingtaine de maisons détruites à Samba

Une vingtaine de maisons ont été détruites ce mardi 30 mai au village Samba, situé à 15 km de Bangui sur la route de Mbaïki, en exécution d'une décision de justice ordonnant leur démolition, a rapporté le média centrafricain Radio Ndeke Luka. Cette décision fait suite à un litige foncier opposant les propriétaires des maisons à l'église Source de vie de la mission Rhema, qui revendique la propriété du terrain. Il est important que les autorités mettent en place des mécanismes efficaces de résolution des litiges fonciers afin de garantir la paix sociale et le respect des droits de tous. (Source : abangui.com)

Gabon : Justice / Pour corruption et blanchiment de capitaux - L’ancien Dg de la Sogara condamné à 10 ans de réclusion criminelle

L'ancien Directeur général de la Société gabonaise de raffinage (Sogara), Christian Patrichi Tanasa, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, dont 4 ans et 6 mois fermes, assortis d'une amende de 10 millions Fcfa, par la Cour criminelle spécialisée, a-t-on appris ce dimanche 02 juin 2024.Cette décision a été prononcée à l'issue de trois jours de procès et 12h de délibération. Bien qu’acquitté des faits de détournements de fonds publics, il a été reconnu coupable de blanchiment de capitaux et de corruption. En conséquence, la Cour a ordonné la confiscation de ses biens, dont une maison à Okala Rivière, un véhicule Toyota Land Cruiser, ainsi que les sommes contenues dans ses comptes bancaires, supposées provenir de la corruption. (Source : alibreville.com)