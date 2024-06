Guinée: Retour à l'ordre constitutionnel - « Un dialogue inclusif pourra tenir compte de toutes les revendications » (Sékou Goureissy Condé)

À la sortie du huitième (8) Sommet de la Conférence des Coalitions Politiques et Faîtières (CCPF) de ce lundi 03 juin 2024, Docteur Sékou Goureissy Condé, membre de ladite Coalition estime qu'un dialogue inclusif pourra tenir compte de toutes les revendications.

Il pense qu'avec ce dialogue, toutes les questions liées à un retour à l'ordre constitutionnel pourront être réétudier.

"Je crois que les guinéens et guinéennes épris de justice et de paix doivent surmonter les barrières de divergences, des malentendus, blessures et des frustrations pour retrouver le chemin de l'entente. Parce que j'y crois, qu'un dialogue inclusif pourra tenir compte de toutes les revendications, questions individuelles et collectives afin de nous permettre d'aller ensemble au retour à l'ordre constitutionnel. Dans le cadre d'un dialogue inclusif, nous pourrons réétudier, réexaminer, et réévaluer toutes les questions liées à un retour à l'ordre constitutionnel réussi et apaisé" , a-t-il déclaré.

Pour sa part, Docteur Saliou Bella Diallo, également membre de la CCPF souligne qu'il faut un RAVEC exhaustif réussi à plus de 95%.

"Il faut un RAVEC exhaustif réussi à plus de 95 %, avec le recensement de tous les citoyens en âge de voter. Et avec à leur possession un extrait de naissance biométrique. La CCPF invite tous ceux qui hésitent à rejoindre ceux de la Coalition afin qu'ensemble nous puissions atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés" , a-t-il lancé.

Docteur Gouraissy renchéri en préconisant aux autorités d'organiser un dialogue inclusif en invitant toutes les parties.