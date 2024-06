Gambie: Le Premier recensement national digitalisé du pays débute aujourd'hui

Le Recensement 2024 de l'Habitat et de la Population de la Gambie, qui prend place tous les dix ans, débutera aujourd'hui 31 Mai avec la visite des agents dans les domiciles et foyers afin de conduire le premier recensement de l'habitat et de la population de la Gambie, qui sera entièrement digitalisé.

Le statisticien-général du Bureau Des Statistiques de la Gambie, Mr Nyakasi M.B Sanyang, qui s'exprimait au cours d'une conférence de presse au siège du Bureau des Statistiques de la Gambie, a déclaré que le recensement de l'habitat et de la population est conforme aux résolutions internationales qui préconisent la mise en oeuvre tous les dix ans d'un recensement national dont l'objectif est la collecte d'informations sur le nombre, les caractéristiques et la répartition des populations.

Mr Sanyang a donné une description détaillée du processus. Il a révélé que les bureaux de recensement des différentes régions de la Gambie ont amorcé le processus avec tout d'abord le dénombrement des bâtiments, structures et cours familiales. Cette première étape sera ensuite suivie par le recensement de toutes les personnes résidant dans le pays à compter de la nuit du recensement qui est, selon lui, le 31 Mai 2024.

Mr Sanyang a déclaré que les « données recueillies au cours du recensement seront utilisées pour la conception, la planification, l'administration et l'évaluation de projets essentiels dans des domaines tels que l'éducation, le logement, la santé, le transport, l'emploi et le développement rural. »

Le recensement est également un atout inestimable pour le monde des affaires et des industries, at-il déclaré, poursuivant pour dire que le recensement leur fournira des données indispensables qui leur permettront de jauger les besoins des populations en termes de construction d'écoles, de logements, de vêtements, d'hôpitaux, d'espaces récréatifs, d'alimentation ainsi que d'autres genres de service et de produits.

« Le recensement est un outil unique qui fournit aux institutions et départements concernés les informations indispensables à la planification, la gestion, la prise de décisions informées et l'évaluation des projets et programmes de développement sur toute l'étendue du territoire national, » a-t-il déclaré.

Il a également affirmé que le recensement présente un modèle pour la mise en oeuvre des programmes d'étude et d'observation des ménages et foyers pour les années à venir, ajoutant que le recensement de cette année sera digitalisé car « les données seront stockées à l'aide de tablettes, de Systèmes de Renseignement Géographique et des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), et ce, en vue d'améliorer la qualité de l'information et de réduire les délais à l'accès des résultats du recensement. »

Il a révélé que la mise en oeuvre du recensement numérique est confrontée à de nombreuses difficultés liées aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), aux Systèmes de Renseignement Géographique, à la gestion du personnel et à la logistique.

En dépit de toutes ces difficultés, at-il assuré, le Bureau des Statistiques de la Gambie « travaille sans relâche en vue de réaliser un recensement complet et intégral conforme aux meilleures pratiques internationales. »

Il a également révélé que le recensement de la population comprend deux phases successives: premièrement, le dénombrement des bâtiments, structures et cours familiales, suivie de la collecte d'information sur tout individu présent dans le pays durant la nuit du recensement.

En guise de conclusion, Mr Sanyang a révélé que le Bureau Des Statistiques de la Gambie a procédé au recrutement de 5309 énumérateurs et de 1087 superviseurs qui se rendront dans toutes les régions du pays et visiteront toutes les résidences familiales au cours de la période de recensement.

