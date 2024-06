Gambie: Lancement d'un projet d'expansion portuaire de 20,5 millions de dollars US

L'Administration Portuaire de la Gambie (GPA) a procédé mercredi au lancement du projet d'expansion technique des ports par le biais d'une subvention de 20,5 millions de dollars US de la part de la Banque Africaine de Développement (African Development Bank (AfDB)).

L'événement s'est déroulé dans l'enceinte du Ministère des Travaux Publics le long de la route de MDI. Le lancement du projet est le quatrième projet d'expansion des ports maritimes.

Lors de son discours, Ousman Jobarteh, directeur général de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA), a rappelé que le troisième projet d'expansion portuaire avait été réalisé grâce à un prêt de la Banque Africaine de Développement sur la base d'accords de prêt entre le Ministère des Finances et l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA). Il a confirmé que les prêts ont été entièrement remboursés par l'autorité portuaire.

Il a noté que ce quatrième projet d'expansion ajouterait de la valeur à certaines infrastructures et aux besoins de développement des capacités pour repositionner les ports. Il a ajouté que l'une des questions importantes couvertes par le projet, outre la fourniture d'un nouveau ferry écologique et résistant au climat, est également l'élargissement et l'expansion de l'accès aux ports.

Il a encouragé une collaboration étroite avec la BAD pour examiner les activités auxiliaires qui seraient affectées par le projet, et ce, afin d'assurer une gestion durable de l'exploitation des services de ferry. Il a indiqué qu'il faudrait envisager la mise en place d'une deuxième installation de débarquement.

« Nous répondrons aux attentes et aux conditions de conformité en vue de garantir la prestation efficiente de services au peuple gambien. En fin de compte, le projet impactera positivement la population, » a-t-il noté.

Il a ajouté qu'un élément important de l'une des composantes du projet est l'intégration des questions de genre dans le projet, et ce, afin de garantir l'inclusion.

Mme Sheila Enyonam Akyea, ingénieur en chef des transports, infrastructure du Bureau de la BAD au Ghana, s'est exprimé au nom de la Banque Africaine de Développement et du Fonds Africain de Développement. Elle a révélé son optimisme quant au fait que le projet, comme tous les autres projets antérieurs financés par la Banque dans le pays, connaîtra également un succès retentissant. Elle a ajouté que l'objectif est de permettre aux bénéficiaires du projet d'en tirer profit et d'améliorer leurs conditions de vie.

Elle a félicité les partenaires pour leur accueil chaleureux, tout en espérant que la mise en service du projet sera couronnée de succès.

Pour sa part, Mr Matarr Ceesay, directeur de cabinet au Ministère des Travaux Publics, a qualifié le projet d'essentiel et d'opportun. Il a ajouté qu'il était destiné à fournir des infrastructures absolument indispensables dans le domaine des transports et des services de ferry.

Il a poursuivi pour dire que la subvention, qui s'élève à environ 20,5 millions de dollars US avec un financement de contrepartie de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA), permettrait au gouvernement de mettre en place une structure cruciale et de créer une infrastructure de résilience climatique qui renforcerait à la fois le transport et le secteur économique en termes de commerce et de facilités d'expansion. Il a ajouté que cela permettrait à la Gambie de jouer un rôle important dans le commerce sous-régional.

Les composantes du projet, a-t-il dit, comprennent l'acquisition de deux ferries écologiques pour les Services de Ferry de la Gambie.

Il a encouragé toutes les parties prenantes à collaborer efficacement, et ce, en vue de mener à bien le projet.